Továbbra is Dunakeszi kitüntetettje marad a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója

De az ígéret szerint ha jogerős bírósági ítélet születik Juhász Péter Pál ellen, automatikusan visszavonják majd a kitüntetést.

Továbbra is Dunakeszi kitüntetettje a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója, az emberkereskedelemmel, kényszermunkával és közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével gyanúsított Juhász Péter Pál - írja a Magyar Hang.

A múlt heti képviselőtestületi ülésen a DK-s Tonzor Péter adott be egy javaslatot azzal, hogy vonják vissza a jelenleg előzetes letartóztatásban ülő Juhász Péter Pál városi díját. „Az ellenzéki javaslatot természetesen nem fogadták el, de ebben a helyzetben leszavazni sem akarták, így azt találták ki, hogy jogerős bírósági ítéletig megmaradhat a Dunakeszi Város Közbiztonsági díja. Jegyzőkönyv vagy videó nincs, mert zárt ülés volt. A fideszes többségű testület úgy fogadta el az előterjesztést, hogy a jogerős ítélet után Juhász Péter Pál kitüntetését automatikusan visszavonják” - nyilatkozta a lapnak Tonzor. A politikus megjegyezte ezzel kapcsolatban, hogy hasonló esetekben számtalanszor fordult már elő Magyarországon, hogy puszta gyanú esetén is visszavontak díszpolgári címeket, díjakat, kitüntetéseket vettek el. Sőt, Ajsa Luna dunakeszi koncertjét is lemondták, miután ülve, cigivel a kezében énekelte el augusztus 20-án a Himnuszt - amivel egyébként az énekesnőnek semmilyen negatív szándéka nem volt.

Tonzor Péter állítása szerint már Juhász Péter Pál májusi letartóztatása óta szorgalmazta, hogy vonják vissza a kitüntetést, de a fideszes többségű testület ellenállása miatt kudarcot vallott.

A Magyar Hang idézi a Dunakeszi Poszt tavaly áprilisi méltatását a Budapesti Javítóintézet volt igazgatójáról, amikor kitüntették. Ebben Juhász Péter Pál pályáját a következőképpen foglalták össze: „Munkáját 1987-ben egy budapesti napköziotthonos óvodában kezdte, ahol kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az elesetteket, a társadalom margójára szorultakat felkarolja. Drogprevenciós programjának alapja a rendszeres jelenlét, a folyamatos rendelkezésre állás különböző csatornákon keresztül, a közvetlen kapcsolat, valamint a személyes ismeretség. Az elmúlt évtizedek alatt számos diáknak és családnak tudott, tud ma is segítségére lenni”.