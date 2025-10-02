Kevesebb Covid-vakcina lesz az oltóorvosoknál

egészségügy;védőoltások;COVID-19;NNGYK;

2025-10-02 05:45:00 CEST

Tavalyhoz képest feleannyi Covid-oltóanyagot vásárol a kormány arra hivatkozva, hogy alacsony az oltási hajlandóság.

A felnőtt lakosságnak ötvenezer Covid-ellenes vakcinára, a 12 éven aluli gyerekeknek pedig 800 darabra keres beszállítót a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) – derül ki a közbeszerzési értesítőben közzé tett nyílt tender felhívásból.

Mint arról egy hete írtunk, az oltóanyag novembertől lesz elérhető. Tavaly az állam még kétszer ennyit, 101 ezer adag vakcinát vásárolt, viszont abból az elmúlt szezonban mindössze 14 244-et használtak fel az oltópontokon. Így valószínűsíthető, hogy azokat, amelyeknek időközben lejárt a hathónapos szavatossági ideje, megsemmisítették. Azt nem sikerült megtudnunk, hogy hány vakcina került ily módon égetőkemencébe. Mint az emlékezetes: tavaly a Moderna által szállított 101 ezer adag Spikevax 4,6 milliárd forintba került.

Az NNGYK légúti figyelő szolgálatának legutóbbi (a 38. naptári hétre tekintő) adataiból is kiderül, hogy egyre erősödik a Covid-járvány. A jelentő 150 háziorvos praxisában két héten belül a covidosok száma megháromszorozódott. Súlyos légúti tünetekkel ezen héten 85-en kerültek kórházba, közülük 26 volt Covid fertőzött. Országosan emelkedett a szennyvizek SARS-CoV-2 koncentrációja is. Főként Budapesten, Debrecenben, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. Azaz a szennyvíz adatok alapján a következő hetekben a Covid miatt orvoshoz fordulók számának további növekedése várható.

A tisztiorvosi hivatal lapunk kérdésére küldött válaszában hangsúlyosan arra hívta fel a figyelmet,

hogy a most fertőzéseket okozó vírusvariáns általában nem okoz súlyos tüneteket (ismertető jegyei: köhögés, fej-, torokfájás, orrdugulás, fáradtság, ritkábban láz), de a meggyengült immunrendszerrel élőknek ajánlott az oltás.

Azaz életkortól függetlenül a magas kockázatú krónikus betegeknek (például a szív- és érrendszeri, krónikus tüdő-, máj- és vesebetegségben szenvedőknek, valamint csökkent immunitással élőknek) ajánlott, hogy novemberben kérjék a vakcinát a háziorvosuktól. A veszélyeztetett csoportokba tartozóknál ugyanis súlyosabb megbetegedést okozhat egy esetleges fertőzés.