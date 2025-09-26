Csak hetek múlva lesz Covid-vakcina Magyarországon

bizalom;konferencia;védőoltás;Semmelweis Egyetem;oltásellenesség;COVID-19;járványügyi adatok;

2025-09-26 05:45:00 CEST

Másfélszer több beteg megy egy-egy rendelésre most, mint a nyári hónapokban.

Novembertől lesz elérhető Covid elleni vakcina – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) lapunk érdeklődésére. Mint írták, a hivatal a WHO májusban kiadott vakcinaajánlásával összhangban elindította a Covid-19 elleni oltóanyag beszerzését, és annak elérhetőségéről majd „időben” tájékoztatnak.

- Másfélszer több beteg jön egy-egy rendelésre most, mint a nyári hónapokban – tájékoztatta a Népszavát Keczéry Attila zuglói háziorvos. Ő minden egyes felsőlégúti panaszokkal érkező páciensét teszteli, és

már minden második esete Covid-fertőzés.

Az NNGYK adatai szerint is egyre többen szenvednek az akut légúti fertőzésektől, és emelkedik a covidos esetek száma is. Ez utóbbi megbetegedés tünetei a felső légúti fertőzésekre emlékeztetnek: köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban pedig láz vagy emésztőrendszeri panaszok (például hányás, hasmenés). A tisztiorvosi hivatal a megelőzés érdekében a higiénés szabályok betartását ajánlja addig is, amíg megérkezik az oltóanyag.

A leghatékonyabb védelmet a súlyos megbetegedés ellen az oltás jelenti, csakhogy a Covid-járvány vége óta egyre nagyobb az oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság a lakosság körében

– erről Oroszi Beatrix, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának igazgatója beszélt szerdán az intézete által szervezett tudományos konferencián. A fórumon járványmatematikus, szociológus és epidemiológus szakemberekkel elemezték azt, hogy a Covid-járvány óta miként veszett oda a bizalom, miként erősödhetett fel az oltás-ellenesek hangja.

Oroszi Beatrix előadásában elmondta: bár a kötelező gyermekkori betegségek területén magas az átoltottság Magyarországon, ugyanakkor az önkéntes védőoltások (ilyen például a Covid-vakcina is) elfogadottsága nagyobb (42 százalék), mint azok aránya, akik ténylegesen felveszik az oltást (22 százalék a 65 év felettiek körében). Az elmúlt 14 évben a 2023-2024-es szezonban adták be a legkevesebbet a térítésmentesen biztosított influenza elleni vakcinából is, kereken 600 ezren kérték és ezek háromnegyede 60 évnél idősebb volt. Oroszi Beatrix intézetének kutatásai azt igazolták, hogy jóval többen kérnék az idősek közül ezt a vakcinát, ha azt a háziorvosuk ajánlaná. Oroszi Beatrix szerint ugyanis messze az orvosokban, az egészségügyi dolgozókban bíznak még mindig a legjobban az emberek. Az első vonalban a páciensekkel közvetlen kapcsolatban lévők feladata nem az oltás megtagadók meggyőzése, hanem azoké, akiket az oltásellenesek szeretnének elbizonytalanítani.