Donald Trump és Benjamin Netanjahu megállapodtak egy gázai béketervben

palesztinok;Izrael;Hamász;Tony Blair;Gázai övezet;családok;Donald Trump;túszok;átmeneti időszak;

2025-09-29 22:51:00 CEST

Az amerikai elnök és az izraeli kormányfő húsz pontban rögzítette a tervet. Lényege a harcok azonnali beszüntetése, a Hamász túszainak 72 órán belüli elengedése, átmeneti kormány felállítása, a palesztin lakosság helyben maradása. A felek mindehhez a Hamász válaszát várják.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hétfőn Washingtonban bejelentette, hogy megállapodtak a Gázai övezetben zajló háború lezárására irányuló tervben, de egyelőre nem világos, hogy a Hamász elfogadja-e a feltételeket – számolt be az AP amerikai hírügynökség a fejleményekről. Mint írják, az amerikai elnök egy húszpontos tervet ismertetett az Izrael és a Hamász közötti harcok befejezésére, a háború utáni átmeneti kormányzás létrehozására. Ez egy ideiglenes irányító testület létrehozását is magában foglalná, amelyet Trump vezetne, és amelyben Tony Blair volt brit miniszterelnök helyet kapna.

A terv szerint a palesztinok, a Gázai övezetben élőknek nem kell elhagyniuk a lakhelyüket, nem lesz kitelepítés, de a Hamásznak 72 órán belül szabadon kell bocsátania az összes még életben maradt túszt. Donald Trump a Fehér Házba tartott sajtótájékoztatón elmondta: Izrael az Egyesült Államok teljes támogatását élvezné ahhoz, hogy lépéseket tegyen a Hamász legyőzésére, ha a palesztin terrorszervezet nem fogadja el a javasolt békemegállapodást.

A jelentések szerint a túszok családjai üdvözlik a megállapodást és az azonnali tűzszüneti tervét. A Túszok és Eltűnt Családok Fóruma nevű szervezet szerint a javaslat egy „történelmi megállapodás, amely lehetővé teszi népünk számára a gyógyulást, a háború befejezését és egy új jövő felépítését a Közel-Kelet számára”. A túszok családjait képviselő egyik helyi csoport felszólította Benjamin Netanjahut, hogy azonnal állítsa le a harcokat Gázában, hogy ne kockáztassanak további életeket.

Iránnal kapcsolatban Donald Trump kijelentette, hogy az ország minden eddigi ellenállása dacára csatlakozni fog az úgynevezett regionális Ábrahám-egyezményhez, amely szintén a béke megteremtését szolgálná. Az AP megjegyezte, Irán azonban, amely évtizedek óta halálos proxy háborút vív Izraellel, vehemensen elutasít minden olyan erőfeszítést, amely akár csak elismerné Izraelt. Az amerikai elnök és az izraeli miniszterelnök a sajtótájékoztató végén nem válaszoltak a sajtó kérdéseire.