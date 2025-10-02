A penész és a csótányok miatt robbant ki vita az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója és Demeter Szilárd között

Országos Széchenyi Könyvtár;Demeter Szilárd;

2025-10-02 10:36:00 CEST

Az OSZK-t is magában foglaló Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke Rózsa Dávid munkahelyi mobilját is letiltatta.

Kivezettette, a munkahelyi mobilját és a belépőkártyáját is letiltatta Demeter Szilárd Rózsa Dávidnak, az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) főigazgatójának egy visegrádi vezetői értekezleten a köztük kirobbant vita után hétfőn – erősítette meg több forrás is a 444-nek.

A botrány után Rózsát azonnal felfüggesztették egy hónapra,

ezt az OSZK-ban kedden jelentették be a dolgozóknak.

Ott már biztosak benne, hogy a főigazgatónak vége, nehezen elképzelhető, hogy Demeter engedje a visszatérését, márpedig a Közgyűjteményi Központba olvasztott OSZK felett ő diszponál. A konkrét konfliktus a 444 információi szerint többek között a penész és a csótányok miatt robbant ki. Bár – jegyzi meg a portál – Rózsa a közelmúltig Demeter kinevezettjének, egyesek szerint strómanjának számított,

az OSZK főigazgatójaként sérelmezte, hogy penészednek a raktárban a könyveik, a várbéli építkezések alatt pedig a könyvtár lerohadt épületében csótányok jelentek meg.

Sem a csótányirtásról, sem a penész szakszerű eltávolításáról nem tudtak azonban időben rendelkezni, Demeter ugyanis mostanra olyan központosítást hajtott végre, hogy az alája tartozó intézmények vezetői önállóan egy izzót sem nagyon rendelhetnek meg, a központi adminisztrációból pedig nem igazán jön válasz a kérésekre.

A hvg.hu már korábban beszámolt arról, hogy egy hónapra felfüggesztették pozíciójából Rózsa Dávidot. A portál ugyancsak azt írta, a főigazgatónak azért kell kényszerszünetet tartania, mert összeveszett Demeter Szilárddal, és a helyét Gerencsér Judit főigazgató-helyettes veszi át. Demeter Szilárd a hvg.hu-nak azzal erősítette meg a felfüggesztés tényét, hogy „munkahelyi ügyről” van szó, amelyik nem érinti az OSZK napi működését. Folyik egy belső vizsgálat, ő várja az eredményt, addig nem is akar nyilatkozni a témában.

Korábban a Népszavának egy név nélkül nyilatkozó forrás arról számolt be, hogy a tagintézmények vezetői körében tartott szokásos hétfői értekezleten nem szokványos hangvételű vita zajlott, amely Rózsa Dávid állásába kerülhet, a főigazgatót felfüggesztették és kitiltottak az OSZK-ból, ahol három külön bizottság is elkezdett vizsgálódni. A vita körülményeiről és Rózsa Dávid esetleges elbocsátásának okáról hétfőn kérdeztük Demeter Szilárdot, aki korábbi kérdéseinkre nem válaszolt, csak az elbocsátás tényét cáfolta.