Pszichiátriára került a BKV diszpécserére támadó férfi

BKV;pszichiátria;erőszak;tömegközlekedés;közfeladatot ellátó személy elleni erőszak;

2025-10-02 11:10:00 CEST

Indítéka egyelőre ismeretlen.

Elfogták, majd kórházba szállították azt a férfit, aki hétfő éjjel eszméletlenre verte a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) egyik diszpécsernőjét – értesült a 24.hu.

Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője a portál megkeresésére közölte, hogy a gyanúsítottat elfogták, azonban egyelőre nem tudták kihallgatni, mivel pszichiátriai osztályon kezelik. Hozzátette, hogy a megtámadott nő könnyű sérüléseket szenvedett.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a BKV szolgálatot teljesítő állomási diszpécserét súlyosan bántalmazták. A támadás után a nő kórházba került. Az eset a hármas metró Újpest-városkapu állomásán történt, ahol a biztonsági őr értesítette a rendőrséget, majd visszatartotta az agresszív férfit, akit később előállítottak.

A IV. kerületi kapitányság közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettének gyanújával indított eljárást.