„Akkor eltussolt ügyek” – A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője még bántalmazás gyanújával tett feljelentést a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ellen

2025-10-02 17:45:00 CEST

Átnéztük az állami szerv elmúlt másfél évben közzétett közleményeit.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság honlapján 2025. szeptember 22-éig öt olyan közlemény jelent meg, amelyik a gyermekvédelem problémáival összefüggésbe hozható. Ezek közül kettő a szolnoki befogadó otthonnal kapcsolatos; másik három pedig a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet körül kirobbant üggyel. Utóbbiak közül kettőt szeptemberben tettek közzé, az egyiket szeptember 9-én arról, hogy az SZGYF feljelentést tett a gyermekvédelmi rendszerről tett hazug állítások miatt; a másikat két nappal később, szeptember 11-én ezzel a szöveggel: „Nem fedi a valóságot a valaszonline.hu portálon 2025.09.10-én megjelent, Hajtóvadászat a gyermekvédelmi szakember ellen – feljelentették a hétfői interjúnk miatt című cikkben megjelenő állítás.”

Ez utóbbiban nem jelölik meg, hogy a cikknek melyik állítása nem fedi a valóságot; mindenesetre a portálnak az ügyről megjelent korábbi írásához képest egyetlen új állítás szerepelt benne: az, hogy Kuslits Gábort az SZGYF feljelentette. Ez viszont fedi a valóságot, hiszen a két nappal korábbi, szeptember 9-i SZGYF-közlemény épp erről szólt: amellett, hogy visszautasították a cikk „a Főigazgatóságot érintő valótlan és rágalmazó állításait”, közlik, hogy ezek miatt feljelentik Kuslits Gábort, és azért is, mert ha tudomása volt bűncselekmények elkövetéséről, akkor „törvényi kötelessége lett volna azt jelezni a Főigazgatóság és a hatóságok irányába. Ezt nem tette meg, helyette azt a gyermekvédelmi rendszert vádolja, amelynek korábban vezetője volt, és az akkor eltussolt ügyek kapcsán teszünk folyamatosan feljelentéseket még napjainkban is.”

Az utóbbi – a magyar nyelv szabályait ugyan kissé kificamító – mondatban két érdekes állítás is van:

az egyik, hogy „akkor eltussolt ügyeket” említ; a másik hogy ezek kapcsán folyamatosan tesznek feljelentéseket napjainkban is.

Hogy ezek szerint mégis lett volna „akkor eltussolt ügy”, akár több is, azt tisztázni a hatóságok dolga – annak viszont egyszerű volt utánanézni, hogy milyen feljelentéseket tesz „folyamatosan” az SZGYF.

Nos, a 2025-ben során egyetlen feljelentésről tett közzé közleményt Cséplőné Gönczi Veronika főigazgató, március 27-én, ezzel a szöveggel: „A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jelzést kapott annak gyanújáról, hogy a Budapesti Javítóintézet intézményvezetője bántalmazási esetben érintett. Az eset kapcsán rendőrségi feljelentést tettem és azonnali belső vizsgálatot rendeltem el, amelynek időtartamára az intézményvezetőt felfüggesztettem a munkavégzés alól. A vizsgálat lezárultáig további tájékoztatást nem adok.”

Vagyis az egyetlen ügy, amellyel kapcsolatban érdemi, a gyermekek védelmét érintő feljelentést tették ebben az évben, az épp a Szőlő utcai volt. Nyilván ennek a feljelentésnek a nyomán vették őrizetbe Juhász Péter Pált két hónappal később.

Érdemes megjegyezni, hogy az őrizetbe vétel oka emberkereskedelem, kényszermunka és közfeladati helyzettel visszaélés volt – holott a főigazgató bántalmazást említ.

A SZGYF portálját egyébként végignéztük egészen 2024. február 2-ig, a kegyelmi botrány kirobbanásának napjáig. Összesen 2, azaz kettő eset szerepel rajta, amelyben gyermekbántalmazás gyanúja merült fel: 2024 májusban kórházba szállítottak egy nevelőszülőknél elhelyezett négyéves fiút, aki állítólag elesett. Az ő ügyében az orvos tett feljelentést bántalmazás gyanúja miatt.

Szintén 2024. szeptember 17-én belső vizsgálatot indítottak és felfüggesztették a Károlyi István Gyermekközpont intézményvezetőjét annak gyanúja miatt, hogy fizikailag bántalmazott egy ellátott gyermeket. Az SZGYF feljelentést is tett – majd alig másfél hónap múlva, november 7-én közleményt adtak ki arról, hogy az illető ismét ellátja intézményvezetői feladatát. (Az idő rövidsége miatt itt is megkérdőjeleződik, hogy mennyire volt alapos a vizsgálat, és az is, hogy mi volt az a bűncselekmény, amiről a rendőrség megállapította, hogy nem bűncselekmény, és lezárta a vizsgálatot.)

Az elmúlt húsz hónapban tehát összesen két, azaz kettő ügyben tett az SZGYF feljelentést gyermekbántalmazás ügyben, az elmúlt tíz napban viszont – hívta fel a figyelmet Dobrev Klára, a demokratikus Koalíció elnöke is – 17-et, ami újabb kérdéseket vet fel mind a gyermekvédelmi rendszer működésével, mind a konkrét esetekkel kapcsolatban.