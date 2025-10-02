Az Európai Unió Bírósága előtt van a homofób törvény, a Líra minden eddigi könyvfóliázós perét megnyerte

törvény;perek;Európai Bíróság;fóliázás;homofóbia;Fővárosi Törvényszék;Líra Könyv Zrt.;Nyáry Krisztián;uniós jogsértések;

2025-10-02 15:19:00 CEST

A tét most már nem csupán a könyvesbolt-lánc 12 millió forintos bírsága, hanem az Orbán-kormány homofób-törvényének alkalmazhatósága, az uniós jogsértés megállapítása.

A Líra Csoport eddig minden lezárt „fóliás” perét jogerősen megnyerte, összesen egy maradt függőben, mert a Kúria visszaküldte az ügyet az első okon eljáró Fővárosi Törvényszéknek. A megismételt eljárásra kötelezett Fővárosi Törvényszék múlt heti határozatával a luxemburgi Európai Unió Bíróságához (EUB) fordult, és előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményezett – számolt be Facebook-oldalán a fejleményekről Nyáry Krisztián. A Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója, aki elsőként a hvg.hu-nak nyilatkozott a szerinte fontos és bátor magyar bírósági döntésről, leszögezte, hogy az EUB egy hivatalos főtanácsnoki véleményben korábban már „az uniós jog súlyos megsértéseként említette a fóliás jogszabályt.

Emlékezetes, a „vesszőhiba-rendeletként” elhíresült jogszabály miatt a könyvesbolt-láncot még 2023 nyarán bírságolta meg a kormányhivatal 12 millió forintra, a határozattal szemben azóta tart a per. Az ügyben 2024 februárjában az első fokon eljáró Fővárosi Törvényszék a Lírának adott igazat, mert szerintük egyértelmű volt a könyvek fóliázásáról szóló rendelet szövege. Az azóta módosított jogszabály szerint a homoszexualitást megjelenítő, gyermekeknek szóló könyvek „a többi terméktől elkülönítve csak zárt csomagolásban forgalmazhatók”, a Líra pedig azzal érvelt a bíróságon, hogy a büntetés kiszabásakor hatályos szöveg szerint csak akkor kellene fóliázni a könyveket, ha azokat a többi terméktől elkülönítve árusítanák.

– A két tinédzser fiú szerelméről szóló Heartstopper-sorozat könyveit nem különítették el és nem is fóliázták le, a törvényszéki határozat úgy szólt „A vessző az vessző. A magyar nyelv szabályai legalább olyan köztudottak, mint maguk a társadalom jogviszonyait szabályozó jogszabályok. Nem volt a bíróságnak kétsége, hogy mit jelent a mondat, alternatív értelmezés nem merült fel”. Néhány hónappal az ítélet után módosították a rendelet szövegét, kijavítva a vesszőhibát, de a Népszava is beszámolt 2024 októberében Döntött a Kúria, Magyarországon ma egy kicsit hatályon kívül helyezték a helyesírást címmel, hogy a legfelsőbb bírói fórum új elsőfokú eljárásra kötelezte a Fővárosi Törvényszéket a fóliaperben.

A Kúria döntése szerint vesszőhibától függetlenül világos, hogy mi volt a rendelet célja. Így kezdődött újra a bírósági eljárás, amelyben a törvényszék állásfoglalást kért az EUB-tól, hogy a „fóliázós” rendelet összeegyeztethető-e az uniós irányelvekkel és alkalmazható-e a magyar eljárásokban. Erről szólt a Nyáry Krisztián által idézett határozott főtanácsnoki vélemény. Ha az EUB megállapítaná a jogsértést, akkor a Fővárosi Törvényszék szerint „a bíróság köteles az uniós joggal ellentétes nemzeti jogszabály alkalmazásának mellőzésére”. Az Európai Bíróság ettől az ügytől függetlenül vizsgálja a fóliázós rendelet keretjogszabályát, a gyermekvédelminek nevezett, sok tiltakozást kiváltó homofóbtörvényt is.