Két embert meggyilkoltak egy gázolásos-késeléses támadásban egy manchesteri zsinagógánál

2025-10-02 15:06:00 CEST

A feltételezett elkövetőt semlegesítették.

Két ember életét vesztette, miután egy támadó autójával gyalogosok közé hajtott, majd egy biztonsági őrt is megkéselt egy manchesteri zsinagóga közelében csütörtökön – közölte a Reuters.

A gyanúsítottat a rendőrök lelőtték, úgy tudni, robbanószerkezet is volt nála, a helyszínre tűzszerészek érkeztek.

A merényletben hárman súlyosan megsérültek, köztük az egyik biztonsági őr. Az eset helyi idő szerint fél tízkor történt a Middleton Roadon fekvő zsinagóga előtt.

A támadás jom kippur, vagyis az engesztelés napján történt, amely a zsidó vallási naptár legszentebb ünnepe.

A BBC a rendőrség tájékoztatására hivatkozva azt közölte, hogy az incidens idején a zsinagógában tartózkodó nagyszámú embert bent tartották az épületben. A történtek miatt Keir Starmer brit miniszterelnök megszakította részvételét a koppenhágai uniós csúcson, hogy válságtanácskozást hívjon össze, és jelezte, hogy több rendőrt vezényelnek a zsinagógákhoz.

Egy szemtanú a közszolgálati rádiónak elmondta, hogy a történtek idején furgonját vezette, és először csak egy szokásos ütközésre gyanakodott. Ezután meglátott egy vérző férfit, majd egy másikat, aki egy autó mellett feküdt, miközben emberek kiabáltak körülötte. Ezt követően figyelt fel egy harmadik férfira, aki késsel próbálta betörni egy közeli épület ablakát, miközben be akart jutni. A szemtanú szerint másodperceken belül megérkeztek a rendőrök, akik előbb figyelmeztették, majd tüzet nyitottak a késes férfire. Bár az megpróbált lábra állni, az egyenruhások újabb lövéseket adtak le rá.