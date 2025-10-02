Visszatérőben a Covid, az NNGYK szerint a fertőzések számának emelkedése várható

koronavírus;COVID-19;NNGYK;Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ;

2025-10-02 16:14:00 CEST

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.

A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön.

Azt írták, hogy az év 39. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten nőtt. Emelkedést tapasztaltak Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szombathelyen és Veszprémben, míg 15 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést sehol sem mértek.

A közlemény szerint az örökítőanyag koncentrációja Budapest északi, déli és központi mintájában, valamint a budapesti agglomeráció mintájában, továbbá Zalaegerszegen, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán és Salgótarjánban az emelkedett, Győrben, Tatabányán, Szombathelyen, Veszprémben, Székesfehérváron, Kaposváron, Szekszárdon, Szegeden, Békéscsabán, Szolnokon, Miskolcon és Egerben a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt. Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának további emelkedése várható a következő hetekben.