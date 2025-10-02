háziorvosok;megalázás;köszönet;háziorvosi praxis;Önkormányzati támogatás;Takács Péter;Rózsa András;

2025-10-02 18:54:00 CEST

Rózsa András: A háziorvosok az egészségügy magasan képzett kapuőrei

Zugló polgármestere köszönetet mond a szakembereknek az egészségügyi államtitkárnak a háziorvosokat megalázó botrányos nyilatkozata után.