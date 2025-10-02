Rózsa András: A háziorvosok az egészségügy magasan képzett kapuőrei

„Lehet, hogy Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint a háziorvosi szakma presztízse az elmúlt két-három évtizedben nagyon lesüllyedt, mi viszont magas presztízsű partnerként tekintünk rájuk. Negyedévente kerekasztal-beszélgetéseket tartunk a háziorvosokkal, gyermekorvosokkal és az egészségügyi intézmények vezetőivel” – posztolta Rózsa András a fővárosi XIV. kerület momentumos polgármestere.
Rózsa András azt írta, az is lehet, hogy Takács szerint a háziorvos maradékelven választódott ki az egyetem után, ők viszont az egészségügyi rendszer magasan képzett kapuőreiként tekintenek rájuk, akiket a kerületben praxiskezdési hozzájárulással is támogatnak.
– Köszönjük a háziorvosoknak, köszönjük a Zuglóban praktizáló egészségügyi szakembereknek, hogy segítenek megvédeni honfitársaink és a kerület lakóinak az egészségét, életét – tette hozzá Rózsa András.