Elhibázott büntető is belefért, Varga Barnabás fejesgóljával az FTC elhozta a három pontot Genkből

futball;FTC;Európa-liga;Genk;2025;

2025-10-02 23:15:00 CEST

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros Varga Barnabás góljával 1-0-ra nyert a belga Genk vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti második fordulós mérkőzésén.

A zöld-fehér együttes szervezett játékkal állt elő Belgiumban és a válogatott csatár 44. percben fejjel szerzett góljának köszönhetően elhozta a három pontot Genkből. Varga Barnabás a második félidő elején büntetőt rontott.

Bár jelentős mértékben foghíjas maradt a több mint 21 ezer néző befogadására képes Cegeka Aréna lelátója, a Genk vezérszurkolói látványos háromdimenziós molinóval köszöntötték kedvenceiket.

A mérkőzés harmadik percében Dibusznak máris dolga akadt, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után a jobb oldalon felfutó el-Uahdi került ziccerbe, közelről leadott lövését azonban a magyar válogatott kapus védeni tudta. A folytatásban mindkét együttes igyekezett megbecsülni azokat az időszakokat, amikor birtokolni tudta a labdát, de összességében a hazaiaknál többet volt a játékszer. A Ferencváros esetenként megpróbálkozott egy-egy felíveléssel, amelyeknek célpontja Varga, vagy Joseph volt, de ezekből komoly lehetőséget nem sikerült kialakítani. A magyar bajnok olykor egészen mélyen védekezett, és bár a széleken kissé sebezhetőnek tűnt, a félidő derekáig nem tudott ebből előnyt kovácsolni magának a Genk. A 35. percben élesben is láthatta a közönség az egyik legújabb szabályt, Dibusz ugyanis nyolc másodpercnél tovább tartotta a kezében a labdát kirúgás helyett, ezért a játékvezető szögletet ítélt a belgáknak. A félidő hajrájára felpörgött a Ferencváros játéka, előbb Joseph lövését védte a Genk kapusa, pár perc múlva azonban már nem tudott segíteni csapatán: a 44. percben egy szépen felépített zöld-fehér akcióban Cadu indította el a jobb oldalon meglóduló Levit, aki az alapvonaltól középre ívelt, az érkező Varga pedig a védőjét túlugorva 10 méterről a kapu bal sarkába bólintott (0-1).

Fordulás után szinte azonnal tizenegyest harcolt ki Joseph, a büntetőt azonban Varga félmagasan nem is eléggé a sarokra lőtte, így a kapus védeni tudott. Hamarosan Steuckers távoli lövése nyomán a kapufát találta el a Genk, majd a meginduló Ito 14 méterről leadott, Cissén megpattanó lövését védte lábbal Dibusz. Bár lehetőségei a Ferencvárosnak is adódtak, ebben a periódusban jellemzően a belgák irányították a mérkőzést, és hosszú indításokkal néhányszor sikerült a rivális védelme mögé kerülniük. A folytatásban az FTC futballistái kisebb-nagyobb szabálytalanságokkal igyekeztek tördelni a játékot, ennek következtében a színvonal romlott egy kicsit, a mérkőzés pedig inkább küzdelmessé vált, mint szórakoztatóvá. Végül a zöld-fehérek megóvták kapujukat a góltól és a továbbjutási esélyeiket növelték a vendégként szerzett három ponttal.

Győzelemével az FTC két forduló után négy ponttal a továbbjutást érő 11. helyen áll a tabellán. A zöld-fehér csapat az El-alapszakasz harmadik fordulójában, október 23-án a Red Bull Salzburg vendége lesz.

Európa-liga, alapszakasz, 2. forduló:

KRC Genk – Ferencvárosi TC 0-1 (0-1)

Genk, Cegeka Aréna, 13 743 néző, Játékvezető: Anasztásziosz Szidirópulosz (görög)

Gólszerző: Varga (44.)

Sárga lap: Cissé (67.), Gartenmann (74.), Varga B. (82.)

Genk:

Van Crombrugge - el-Uahdi (Nkuba, 78.), Sadick, Smets, Kayembe (Sor, 86.) - Heynen, Hrosovsky (Karecasz, 65.), Bangoura - Ito (Medina, 65.), Hjon-gyu, Steuckers (Erabi, 78.)

Ferencváros:

Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Cissé - Cadu, Tóth A., Keita (Ötvös, 85.), Levi (Kanichowsky, 79.), O'Dowda (Nagy B., 53.) - Varga B. (Zachariassen, 85.), Joseph (Yusuf, 79.)