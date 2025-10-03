A magyar bajnoki címvédő Ferencváros Varga Barnabás góljával 1-0-ra nyert a belga Genk vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtök esti második fordulós mérkőzésén.
A zöld-fehérek veretlenek a csoportjukban.
A Genk elleni mérkőzés csütörtökön 18.45-kor kezdődik a Groupama Arénában.
Az FTC így öt ponttal a második helyen áll a csoportban.
Nagy ritkaság mostanában: elismerése jeléül újabb két évvel meghosszabbította magyar labdarúgója szerződését egy nyugat-európai klub. Köteles László megállapodása 2017-ben járt volna le Genkben, erre tett rá újabb két esztendőt a belga egyesület. Csöppnyi túlzás nélkül kijelenthető, a 31 éves kapust imádják Belgiumban, a teljesítményére hosszú ideje nem lehet panasz, a csapat szurkolói is rajonganak érte.
Mindkét magyar érdekeltségű csapat, a Gulácsi Pétert foglalkoztató Salzburg, valamint a Köteles Lászlóval várhatóan a kezdőben felálló Genk is jó helyzetből várja visszavágóját a labdarúgó Európa Ligában, a nyolcaddöntőbe jutásért zajló párharcok mai visszavágóján.
Ma este megkezdődik az egyenes kieséses szakasz a kontinens második számú labdarúgó klubsorozatában, az Európa Ligában is. A nemzetközi porondon két kapus képviseli még a magyar színeket: Gulácsi Péter a Salzburggal a BL csoportköréből érkezett Ajaxnál vendégeskedik, míg Köteles László a Genkkel az Anzsi Mahacskala vendége lesz.
Az Európa Liga csoportkörének ötödik fordulójával folytatódott az öreg kontinens második számú kupasorozata és hat mérkőzés is képernyőre került, köztük a Lyon-Betis, a Ludogerec-PSV és a Swansea-Valencia találkozó. Köteles László belga csapata, a Genk az ukrán Dinamo Kijev ellen bebiztosíthatta továbbjutását az egyenes kieséses szakaszba. A Magyar szurkoló - jobb híján - távirányítával a kezében ülhetett a fotelben, s fél tucat mérkőzés közül válogathatott.
Fantasztikus formában várja soron következő Európa Liga-fellépését a Salzburg. Gulácsi Péter együttese úgy utazik Liege-be, hogy legutóbb augusztus elején szenvedett vereséget, 18 meccse nem kapott ki, 10 ponttal vezet hazája bajnokságában és száz százalékos az EL-ben is.