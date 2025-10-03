Gulácsi, Köteles: a nyerők

Az Európa Liga csoportkörének ötödik fordulójával folytatódott az öreg kontinens második számú kupasorozata és hat mérkőzés is képernyőre került, köztük a Lyon-Betis, a Ludogerec-PSV és a Swansea-Valencia találkozó. Köteles László belga csapata, a Genk az ukrán Dinamo Kijev ellen bebiztosíthatta továbbjutását az egyenes kieséses szakaszba. A Magyar szurkoló - jobb híján - távirányítával a kezében ülhetett a fotelben, s fél tucat mérkőzés közül válogathatott.