Az Áder János-bábu ügyében pert vesztett, a túlóratörvény elleni tiltakozással kapcsolatban nyert Szabó Tímea Strasbourgban

Országgyűlés;Emberi Jogok Európai Bírósága;Szabó Tímea;

2025-10-03 11:29:00 CEST

Döntött az Emberi Jogok Európai Bírósága.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) elfogadhatatlannak nyilvánította és elutasította Szabó Tímea független képviselő keresetét, amelyben panasszal élt az Országgyűlés egy 2017-es, őt szankcionáló döntése miatt – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében az Országgyűlés Sajtóirodája.

A tájékoztatás felidézi, Szabó Tímea a 2017. május 8-i ülésen, Áder János köztársasági elnök eskütételét követően az elnök beszédének megkezdése előtt a székére felállva elővett egy mintegy 30 centiméter magas marionett bábut, melyre Áder János arcképét rögzítette. A bábut a magasba emelte, majd a következőt mondta: „Nem köztársasági elnök, egy bábu.” Ezután – noha a házelnök csengetéssel szólította fel ennek befejezésére – a köztársasági elnök beszédének egésze alatt, továbbra is a széken állva, folyamatosan mozgatta a magasba emelt bábut. Ezt követően az Országgyűlés elnöke elrendelte Szabó Tímea havi tiszteletdíjának egyharmaddal való csökkentését arra hivatkozva, hogy a képviselő magatartása súlyosan sértette az Országgyűlés tekintélyét, rendjét.

Szabó Tímea az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága előtt megtámadta a házelnöki döntést, kifogásolva, hogy a vele szemben kiszabott bírságnak nem volt jogalapja, továbbá aránytalan volt. A bizottság meghallgatta a képviselőt, majd három ellenszavazattal és két tartózkodással elutasította a panaszt. A képviselő az Országgyűlés plenáris üléséhez fordult, kérve a házelnöki döntés hatályon kívül helyezését, amely azonban 2017. május 30-án a szankciót helybenhagyta.

A közlemény szerint az Emberi Jogok Európai Bíróságának október 2-án meghozott, jogerős döntése szerint

a bábu bemutatása és mozgatása az ünnepélyes ülésen alkalmas volt a rend megzavarására,

és a kérelmező más módon is kifejthette volna a véleményét – különösen a köztársasági elnök megválasztása előtt és alatt, vagy a médiában – így a szankció igazolható volt.

Az eljárási biztosítékok tekintetében a bíróság megállapította, hogy az országgyűlési törvény lehetőséget biztosított Szabó Tímea számára arra, hogy a házelnök döntésével szemben a mentelmi bizottsághoz forduljon, amivel a képviselő élt is. Mindezek alapján az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy ítélte meg, hogy a kérelmező havi fizetésének egyharmadát kitevő, egyszeri illetménycsökkentés nem volt aránytalan, az „szükséges” volt egy demokratikus társadalomban és kimondta, hogy a kérelmező panasza nyilvánvalóan megalapozatlan, ezért elutasította azt.

Szabó Tímea kedden a közösségi oldalán számolt be arról, hogy ugyancsak az Emberi Jogok Európai Bírósága nekik adott igazat abban a perben, amelyet több ellenzéki képviselőtársával együtt indítottak. Felidézte, 2018. december 12-én – amikor a Fidesz a Munka Törvénykönyvének „rabszolgatörvényként” elhíresült módosítását próbálta átnyomni a parlamenten – az ellenzéki képviselők tiltakoztak a dolgozókat kizsigerelő jogszabály ellen, és megpróbálták megakadályozni, hogy a házelnök levezesse a szavazást. Hozzátette, Kövér László példátlanul magas pénzbírságokat szabott ki rájuk, az indoklás szerint ugyanis „megzavarták a parlament működését”.

A büntetés után a strasbourgi bírósághoz fordultak, ami egyhangúlag kimondta, hogy

a Fidesz és Kövér László megsértette a véleménynyilvánításhoz fűződő jogaikat (Emberi Jogok Európai Egyezményének 10. cikke)

nem volt tisztességes az eljárás, még arra sem volt lehetőségük, hogy megvédjék magukat. A törvény által erre előírt Mentelmi Bizottság sem hallgatta meg, mert az ülés káoszba fulladt, a kormánypárti tagok nem tudtak megegyezni a napirendben. Tehát még a saját, amúgy tisztességtelen eljárási szabályaikat sem tartották be.

a kormány állításával ellentétben nem alkalmaztak fizikai erőszakot.

az ilyen parlamenti akciók is a szólásszabadság részét képezik, még akkor is, ha zavaróak, szokatlanok vagy éppen a hatalom számára kellemetlenek.

„Orbánék a válaszbeadványukban név szerint megemlítettek engem is, miszerint én is fizikai erőszakkal zártam el a házelnök pulpitusát és a szavazógombot. Ez volt az indok a pénzbüntetésre. De a strasbourgi bíróság kimondta: ez nem volt arányos, és nem volt igazságos” – hangsúlyozta Szabó Tímea. Hozzátette, az ítélet nemcsak nekik szól, hanem minden magyar állampolgárnak, akinek fontos a demokrácia és a szabad véleménynyilvánítás. „Ez üzenet a hatalomnak: nem lehet elhallgattatni az ellenzéket, és nem lehet megtorolni a politikai véleményt” – üzente a politikus.