Több mint egy tucat drónt észleltek Belgiumban egy katonai bázis felett

Vizsgálatot indított a belga védelmi minisztérium, miután az éjszaka 15 drón repült át az Elsenborn katonai támaszpont felett, a német határ közelében – írja a Politico.
A brüsszeli lapnak a tárca pénteken azt nyilatkozta, hogy továbbra is nyomoznak az ügyben. Jelenleg nem világos, honnan jöttek a drónok és ki irányította azokat, de a helyi média jelentései szerint a bázis feletti körözés után Németországba légterébe repültek tovább.
Mint arról beszámoltunk, csütörtök este egy másik incidens is történt: drónészlelés miatt éjszaka ideiglenesen lezárták a müncheni repülőteret. A létesítményt azóta már újranyitották, de előtte összesen 17 járatot töröltek, a lezárás pedig csaknem 3000 utas utazására volt hatással. Az érintettek a reptéren kaptak kempingágyakat, takarókat és élelmet. 15 érkező járatot más városokba, köztük Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba irányítottak át.Most a müncheni repülőteret kellett ideiglenesen lezárni drónok észlelése miatt
Az elmúlt időszakban orosz drónok több alkalommal is behatoltak EU- és NATO-tagállamok légterébe. A múlt héten dán és norvég repülőtereken kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónok miatt. A sorozatos légtérsértések után a múlt héten az Európai Bizottság vezetésével az EU keleti tagállamai egy közös úgynevezett drónfal terveinek kidolgozásába kezdtek, amely védelmet nyújtana Oroszország agresszív magatartása ellen.Azonosítatlan drónok repültek el a legnagyobb dán katonai támaszpont fölöttDrónokat észleltek Dánia és Norvégia felett, ideiglenesen lezárták a koppenhágai és az oslói repülőteret