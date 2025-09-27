Azonosítatlan drónok repültek el a legnagyobb dán katonai támaszpont fölött

Dánia;katonai bázis;légtérsértés;drón;

2025-09-27 13:13:00 CEST

A rendőrség és a hadsereg együtt vizsgálja az ügyet.

Azonosítatlan drónokat észleltek a legnagyobb dán katonai támaszpont fölött péntek este - közölte a dán rendőrség szombaton.

Egy vagy két, ismeretlen eredetű drón repült a Karup légibázis közelébe, illetve fölé, és több órán át ott tartózkodtak. A rendőrség és a hadsereg együtt vizsgálja az ügyet - közölték.

A Karup bázis futópályáit a hadsereg közösen használja Midtjylland régió polgári repülőterével, amelyet az incidens miatt rövid időre lezártak, de a menetrendet ez nem érintette, mert a szóban forgó időszakban egyetlen járat sem indult vagy érkezett volna.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a dán Aalborg repülőteret csütörtökön már második éjszaka kellett rövid időre lezárni feltételezett dróntevékenység miatt.

Előző este a polgári és katonai célokat egyaránt szolgáló légikikötőt mintegy három órára kellett lezárni a légterében tartózkodó drónok miatt. Néhány nappal korábban az ország fő koppenhágai repülőterét is lezárták a biztonsági aggályokat felvető drónészlelés miatt.

A dán védelmi miniszter még az első aalborgi eset kapcsán csütörtökön azt mondta, hogy az éjszakai drónmozgások olyan hibrid támadások, amelyek katonai és titkos taktikákat ötvöznek, és a félelemkeltés a céljuk.

Dán tisztviselők szerint továbbra sem világos, hogy ki áll az incidensek mögött, és Dánia még nem döntött arról, hogy elindítja-e a NATO 4. cikkét, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy konzultációt kérjenek bármilyen biztonsági aggály esetén.