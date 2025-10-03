Most a müncheni repülőteret kellett ideiglenesen lezárni drónok észlelése miatt

Németország;repülőtér;München;drón;

2025-10-03 06:55:00 CEST

Összesen 17 járatot töröltek, a lezárás csaknem 3000 ember utazására volt hatással.

Drónészlelés miatt éjszaka ideiglenesen lezárták a müncheni repülőteret, az incidens miatt sok járatot töröltek vagy eltereltek. A létesítményt már újranyitották, az első járat a bangkoki volt, mely 5:25 körül landolt – írja a Reuters.

A repülőtér közlése szerint csütörtökön több drón észlelése miatt kellett felfüggeszteni a működést. Összesen 17 járatot töröltek, a lezárás pedig csaknem 3000 utas utazására volt hatással, ők a reptéren kaptak kempingágyakat, takarókat és élelmet. 15 érkező járatot más városokba, köztük Stuttgartba, Nürnbergbe, Bécsbe és Frankfurtba irányítottak át.

Egy rendőrségi szóvivő a Bildnek azt mondta, a drónok késő este tűntek fel a repülőtér felett, de a sötét miatt a méretüket és a típusukat nem lehetett meghatározni.

A hatóságok egyelőre nem nevezték meg, ki állhat a drónincidens hátterében.

A múlt héten dán és norvég repülőtereken kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónok miatt. Csütörtökön az EU soros elnökségét betöltő Dániában gyűltek össze az uniós tagállamok vezetői, hogy konkrét döntések kényszere nélkül egyeztessenek többek között a védelempolitika és Ukrajna támogatásának kapcsán. A házigazda dán miniszterelnök, Mette Frederiksen a találkozó kezdetén úgy nyilatkozott, a második világháború vége óta nem volt Európa ennyire nehéz és veszélyes helyzetben, és szerinte Oroszország hibrid háborút folytat. Múlt héten az Európai Bizottság vezetésével az EU keleti tagállamai egy közös úgynevezett drónfal terveinek kidolgozásába kezdtek.