Országos akcióban ellenőrzi az autóvezetés közbeni mobilhasználatot a rendőrség

mobiltelefon;rendőrség;ellenőrzés;közlekedésbiztonság;

2025-10-03 18:04:00 CEST

Arra is figyelnek, hogy mindenki használja-e a biztonsági övet.

A rendőrség megismétli az idén szeptemberben tartott közlekedésbiztonsági akciót – olvasható abban a közleményben, amelyet péntek délután adott ki az ORFK Kommunikációs Szolgálata.

A tájékoztatás szerint az ellenőrzésre azért kerül sor, mert továbbra is sok járművezető tartja kézben a mobiltelefonját vezetés közben, és többen nem használják a biztonsági övet. A rendőrök Magyarország teljes területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a vezetéstől és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

A hatóság célja, hogy felhívja a figyelmet a figyelmes és felelősségteljes közlekedés fontosságára, ezáltal pedig csökkentse a balesetek kockázatát.