Angela Merkel: Abszurd, hogy Orbán Viktor Vlagyimir Putyin trójai falova lenne az Európai Unióban

Európai Unió;Németország;Orbán Viktor;Angela Merkel;

2025-10-03 18:55:00 CEST

Szerinte a magyar embereken múlik, hogy ismét újraválasztják-e a jelenlegi miniszterelnököt.

Badarságnak, abszurdnak nevezte Angela Merkel azt a feltételezést, miszerint Orbán Viktor Putyin trójai falova lenne az Európai Unión belül – jelentette ki a korábbi német kancellár a Partizánnak adott interjúban.

Elmondta, hogy Orbán Viktor mindig a saját álláspontját képviselte az európai színtéren, és azt jól indokolta, számára azonban az volt a fontos, hogy közös kompromisszumokat tudtak kialakítani. – Gyakran hosszú vitákat folytattunk, és néha ő is elért valamit, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Unió csak akkor működik, ha mindenki egyetért, vagy néha valaki kimegy a teremből – fogalmazott. A magyar miniszterelnökről úgy nyilatkozott, hogy tisztában van azzal: ha az európai országok külön-külön próbálnak fellépni Kínával, az Egyesült Államokkal, Indiával vagy más nagyhatalmakkal szemben, akkor nincs esélyük, csak együtt.

Angela Merkel jelezte, hogy Orbán Viktorral több kérdésben eltérő álláspontot képviseltek. Mindketten szükségesnek tartották az illegális migráció és az embercsempészet elleni fellépést, valamint a határok védelmét, de a menedékkérők kezelésében eltértek. Kiemelte, hogy a tisztességes eljárás mellett szólaltak fel, nem akarták lezárni a német határt, és nem támogatták a vízágyúk alkalmazását. Megjegyezte, a CSU ebben a vitában inkább Orbán Viktort támogatta, de ez nem akadályozta abban, hogy saját álláspontját kövesse.

Szóba került az is, hogy 2019-ben a Páneurópai Piknik harmincadik évfordulóján tartott közös sajtótájékoztatón azt mondta: Magyarország jól használta fel az uniós forrásokat. Gulyás Márton itt az Európai Unió Csalás Elleni Hivatalának (OLAF) jelentésére hivatkozott, amely szerint Tiborcz István visszaélésszerűen használta a kohéziós támogatásokat.

Angela Merkel szerint Magyarország az uniós források révén olyan gazdasági fejlődésen ment keresztül, amely kedvező volt az országnak. Hozzátette, több közép- és kelet-európai állam – köztük Magyarország is – csak európai pénzekből tudott megvalósítani jelentős beruházásokat. A német elnökség idején ezért kellett kompromisszumot kötni a 7. cikkelye szerinti eljárásban, mivel Magyarország és Lengyelország ellenállása miatt veszélybe került volna az uniós költségvetés és a koronavírus-alap. Végül sikerült megállapodásra jutni Orbán Viktorral és Mateusz Morawiecki volt lengyel kormányfővel, amelynek nyomán Magyarország bizonyos feltételek mellett forrásokhoz jutott. Angela Merkel úgy értékelte: ez a kemény tárgyalás biztosította a tisztességes kompromisszumot, amelyhez a magyar fél beleegyezése nélkül nem jutottak volna el. Hangsúlyozta: a magyar nép feladata eldönteni, hogy Orbán Viktort ismét miniszterelnöknek választja-e.

Az interjúban Angela Merkel arról is beszélt, hogy Oroszország Ukrajna elleni támadása óta az Európai Unió közös fellépése azért valósulhatott meg, mert minden tagállam – köztük Magyarország is – támogatta. Bár előfordulnak eltérő nyilatkozatok, összességében erős az egyetértés, és Donald Trump elnöksége óta még inkább megszilárdult ez az egység - tette hozzá.