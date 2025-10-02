Orbán Viktor közölte, találkozójukon ő és Angela Merkel is úgy emlékezett, hogy mindkettőjüknek mindenben igaza volt

Koppenhága;Orbán Viktor;Angela Merkel;EU-csúcs;Hadházy Ákos;

Ezt pedig udvarias formában mondták el egymásnak.

Ez egy különlegesen izgalmas európai csúcs volt, mert energiakérdés volt napirenden, tisztázandó újra, hogy van egy stratégiánk az orosz-ukrán háborúban, és az orosz befagyasztott vagyonnak a jövendőbeli sorsa, ami óriási vitát váltott ki. Ebből egy is elég egy napra, nemhogy három – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek a koppenhágai EU-csúcs után.

Arra a felvetésre, hogy korábbi megfogalmazása szerint „ketrecharcra készült”, a kormányfő úgy reagált,

„én kijöttem, a többiek nem tudom, hogy vannak, de erős volt”.

Arról, hogy szerdán a hivatalában fogadta a volt német kancellárt, Orbán Viktor azt mondta, a magyar egy udvarias nemzet, a politikai kultúránkban is az van, hogy ha valaki egyszer kancellár, akkor mindig kancellár a magyaroknak. Megjegyezte, mindenféléről beszélgettek,

Hozzátette, beszéltek az európai gazdaság versenyképességéről is, ugyanolyan aggasztó jeleket lát Angela Merkel is, mint ő, ha nem történik fordulat, akkor az európai gazdaság térdre fog esni.

A kormányfő arról is beszélt,

van egy egyszerűsítési csomag, ami több száz rendelkezést iktatna ki, mindenki látja, hogy egy európai cég nagyjából annyi pénzt költ kutatásra, mint amennyit arra, hogy „megfeleljen a bizottság idióta előírásainak”. Ez ellen lázadás van, el is fogadtak már több száz rendelkezés kitörlését tartalmazó csomagot, ami az Európai Parlament előtt fekszik, de az nem tárgyalja. Ezt több miniszterelnök szabotázsnak minősítette.

Hadházy Ákos bolond, a szórakoztatóipar és a politika összecsúszott, így ma a politikában megjelennek olyan emberek is, akik „effektív bolondok”, de figyelmet váltanak ki. Hadházy szerinte nem a politikusok közé tartozik, hanem „a szórakoztatóipart űző, magát politikusnak mondó holdkóros alakok közé”.