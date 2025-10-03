Juhász Péter azt állítja, tud még olyan gyermekabúzusról, amit felső szinten sikáltak el

Finoman szólva sem vagyok elfogulatlan az ügyészséget illetően, de most úgy látom, tényleg nyomozni akarnak – mondta lapunknak tanúkihallgatása után Juhász Péter influenszer, az Együtt volt elnöke, akit a nála tartott csütörtöki házkutatás után pénteken hallgattak ki tanúként a Budapesti Javítóintézet körüli botrányban tett megnyilvánulásai miatt. – Az más kérdés, hogy a nyomozóknak van felettese, és politikai megrendelés is érkezik; Szóval, hogy mi történik a jegyzőkönyvbe vett tanúvallomásommal, azt nem tudom – tette hozzá.
Juhász Péternek a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség épületébe kellett bemennie kihallgatásra pénteken. Mint ismert, az expolitikus, influenszer podcastjében hangzott el először „Zsolt bácsi” neve, mikor névtelen informátora egy hangfelvételen arról beszélt: „a bácsi” befolyásos politikus, aki Ózd környéki gyermekotthonban zaklatott kiskorúakat. A csütörtöki házkutatáson a hangrögzítő eszközén kívül, a telefonját és számítógépét is bizonyítékként kobozták el. A hatóságok állítása szerint „a Szőlő utca” és „két befolyásos politikus pedofil érintettségében” folyik nyomozás, ennek érdekében volt szükség a razziára és Juhász Péter kihallgatására.Juhász Péter: Miért nem annak mennek utána, ki az a Zsolt bácsi? – Videó
- Arra viszont nem adtak magyarázatot a kihallgatáson, hogy a hangfelvételen kívül milyen bizonyítékra van még szükség, amiért a többi adathordozót és a telefonomat is elkobozták – árulta el a Népszavának Juhász Péter, aki annyit tudott meg: a műsorában elhangzott ózdi történetet, a Szőlő utcai javítóintézet, vagyis a Budapesti Javítóintézet exigazgatója, Juhász Péter Pál ügyét, valamint az esetlegesen érintett politikusokét egy nyomozásban kezelik, így őt sem rágalmazási ügyben idézték be.Tizenkét éves kora óta ismeri a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója azt a lányt, akit később futtatott Budapesti Javítóintézet: Kocsis Máté mondatai az ötvenes éveket idézték, a Tuzson-féle jelentés hemzseg a csúsztatásoktól
Bár informátora elmondta neki, korábbi ígéretével szemben forrásvédelemre hivatkozva nem árulta el kihallgatásán „Zsolt bácsi” teljes nevét. Informátorának kiléte azonban kiderült, ugyanis Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője még pénteken nevezte meg Látó Jánost, aki szerinte Juhász Péterrel együtt kreálta az aljas rágalmakat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ellen. Juhász Pétertől most megkérdeztük, ellenőrizte-e Látó János történetének hitelességét, valamint megkérdezte-e, hogy miért nem tett feljelentést, amikor az ózdi fiatalok megkeresték őt a zaklatási üggyel kapcsolatban. – Nem arról kérdeztem, hogy mit nem tett, hanem arról, hogy mit tett. Ő egyébként azt tanácsolta az áldozatoknak, hogy tegyenek feljelentést – válaszolta.
Juhász Péter egyelőre nem tud róla, hogy Látó Jánost hozzá hasonlóan beidézték volna kihallgatásra, ám ha megtörténik, jogi képviselőt fog biztosítani számára. Állítása szerint a nyomozók azt ígérték neki, minden esetleges áldozatnak segíteni fognak, végigviszik az összes ügyet. Ahogy lapunknak fogalmazott: a jövőben bizonytalan, de még több ügyet szeretne nyilvánosságra hozni. Ugyanis az ismerteken kívül, több gyermekvédelmi intézményekben történt abúzussal is megkeresték. – Itt nem pedofil érintettségű politikusokról van szó, hanem gyermekabúzusról, amit helyi dolgozók állítása szerint felső szinten sikáltak el – mondta a Népszavának Juhász Péter, kiemelve, hogy a felső szint politikai szálat jelent.„Akkor eltussolt ügyek” – A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság vezetője még bántalmazás gyanújával tett feljelentést a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatója ellenKocsis Máté megnevezte azt a személyt, aki „Zsolti bácsiról” beszélt Juhász Péternek