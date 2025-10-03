Juhász Péter azt állítja, tud még olyan gyermekabúzusról, amit felső szinten sikáltak el

kihallgatás;Juhász Péter;pedofilgyanú;Budapesti Javítóintézet;

2025-10-03 17:32:00 CEST

Az influenszert, az Együtt volt elnökét pénteken tanúként hallgatták ki a Budapesti Javítóintézet körüli botrányban. Nem rágalmazási ügyben idézték be, forrásvédelemre hivatkozva pedig végül nem árulta el „Zsolt bácsi” teljes nevét. Szerinte a felső szint politikai szálat jelent.

Finoman szólva sem vagyok elfogulatlan az ügyészséget illetően, de most úgy látom, tényleg nyomozni akarnak – mondta lapunknak tanúkihallgatása után Juhász Péter influenszer, az Együtt volt elnöke, akit a nála tartott csütörtöki házkutatás után pénteken hallgattak ki tanúként a Budapesti Javítóintézet körüli botrányban tett megnyilvánulásai miatt. – Az más kérdés, hogy a nyomozóknak van felettese, és politikai megrendelés is érkezik; Szóval, hogy mi történik a jegyzőkönyvbe vett tanúvallomásommal, azt nem tudom – tette hozzá.

Juhász Péternek a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség épületébe kellett bemennie kihallgatásra pénteken. Mint ismert, az expolitikus, influenszer podcastjében hangzott el először „Zsolt bácsi” neve, mikor névtelen informátora egy hangfelvételen arról beszélt: „a bácsi” befolyásos politikus, aki Ózd környéki gyermekotthonban zaklatott kiskorúakat. A csütörtöki házkutatáson a hangrögzítő eszközén kívül, a telefonját és számítógépét is bizonyítékként kobozták el. A hatóságok állítása szerint „a Szőlő utca” és „két befolyásos politikus pedofil érintettségében” folyik nyomozás, ennek érdekében volt szükség a razziára és Juhász Péter kihallgatására.

- Arra viszont nem adtak magyarázatot a kihallgatáson, hogy a hangfelvételen kívül milyen bizonyítékra van még szükség, amiért a többi adathordozót és a telefonomat is elkobozták – árulta el a Népszavának Juhász Péter, aki annyit tudott meg: a műsorában elhangzott ózdi történetet, a Szőlő utcai javítóintézet, vagyis a Budapesti Javítóintézet exigazgatója, Juhász Péter Pál ügyét, valamint az esetlegesen érintett politikusokét egy nyomozásban kezelik, így őt sem rágalmazási ügyben idézték be.

Bár informátora elmondta neki, korábbi ígéretével szemben forrásvédelemre hivatkozva nem árulta el kihallgatásán „Zsolt bácsi” teljes nevét. Informátorának kiléte azonban kiderült, ugyanis Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője még pénteken nevezte meg Látó Jánost, aki szerinte Juhász Péterrel együtt kreálta az aljas rágalmakat Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ellen. Juhász Pétertől most megkérdeztük, ellenőrizte-e Látó János történetének hitelességét, valamint megkérdezte-e, hogy miért nem tett feljelentést, amikor az ózdi fiatalok megkeresték őt a zaklatási üggyel kapcsolatban. – Nem arról kérdeztem, hogy mit nem tett, hanem arról, hogy mit tett. Ő egyébként azt tanácsolta az áldozatoknak, hogy tegyenek feljelentést – válaszolta.

Juhász Péter egyelőre nem tud róla, hogy Látó Jánost hozzá hasonlóan beidézték volna kihallgatásra, ám ha megtörténik, jogi képviselőt fog biztosítani számára. Állítása szerint a nyomozók azt ígérték neki, minden esetleges áldozatnak segíteni fognak, végigviszik az összes ügyet. Ahogy lapunknak fogalmazott: a jövőben bizonytalan, de még több ügyet szeretne nyilvánosságra hozni. Ugyanis az ismerteken kívül, több gyermekvédelmi intézményekben történt abúzussal is megkeresték. – Itt nem pedofil érintettségű politikusokról van szó, hanem gyermekabúzusról, amit helyi dolgozók állítása szerint felső szinten sikáltak el – mondta a Népszavának Juhász Péter, kiemelve, hogy a felső szint politikai szálat jelent.