Juhász Péter: Orbán Viktor összehozta a nemzeti minimumot, mindenki az áldozatok pártján áll

2025-10-03 20:39:00 CEST

Visszakapta az ügyészségtől azokat az adathordozókat Juhász Péter, amelyeket a hatóságok korábban házkutatás során foglaltak le tőle.

A youtuber az ATV Egyenes beszéd című műsorában péntek este azt mondta, bármikor a hatóságok rendelkezésére áll, mert folyamatosan érkeznek információk a gyermekvédelmi rendszerben elkövetett visszaélésekről, és fontosnak tartja, hogy ezekről a hatóságok is tudjanak. Arra biztatta az érintetteket, hogy jelentkezzenek nála, hozzátéve: személyes vagyonából ügyvédet is biztosít számukra, mivel meggyőződése, hogy elég támogató áll mögötte ahhoz, hogy védelmet kaphassanak.

„Azt hiszem, ebbe csúszott bele Kocsis Máté, hogy ahhoz van szokva, hogy az elesett, kiszolgáltatott gyerekekkel lehet így beszélni, persze ők nem tudják megvédeni magukat. Én meg fogom védeni magam”

– fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy a Puzsér Róbert által szervezett vasárnapi tüntetés inkább a gyerekekről szóljon, semmint róla. Szerinte Orbán Viktor és csapata egy olyan nemzeti minimumot teremtett, amelyben a legszélsőbaloldalitól a középen állókig mindenki egységesen az áldozatok oldalára áll, miközben meglepő számára, hogy a kormányzat ellenük dolgozik.

Az Együtt korábbi elnökénél csütörtökön tartottak házkutatást a Szőlő utcai ügyben. Egy nappal korábban lapunk Törésvonal című műsorában úgy nyilatkozott, nem tudja elképzelni, hogy a hatóságok bármilyen okból keresnék őt.