Megkaphatja Magyarország azt a vasútfejlesztési hitelt, amelynek a folyósítását Lázár János szerint Magyar Péter akadályozta meg

2025-10-03 19:01:00 CEST

Úgy fest, vagy kudarcot vallott a Tisza Párt aknamunkája, vagy a tárcavezető hazudott.

Az Európai Befektetési Bank menedzsmenttanácsa jóváhagyását adta arra, hogy Magyarország egymilliárd eurós hitelt kaphasson vasútfejlesztésekre, a végső döntést azonban az igazgatótanács október 20-i ülésén hozzák meg – értesült a Szabad Európa.

Az építési és közlekedési miniszter, Lázár János néhány napja még arról beszélt, hogy Magyarország azért nem juthatott hozzá ehhez a lehetőséghez, mert „a Tisza Párt megakadályozta.”

A Szabad Európa információi szerint a menedzsmenttanács csütörtöki ülésén napirendre került az Orbán-kormány által 2024 szeptemberében benyújtott egymilliárd eurós hitelkérelem, amelyet a testület támogatott. A hitel folyósításához ugyanakkor az igazgatótanács jóváhagyása szükséges, ennek ülését várhatóan október 20-án tartják.

A magyar kormány 2024. szeptember 27-én nyújtotta be kérelmét, amely 1 milliárd eurós EIB-hitelt akart vasúti pályák korszerűsítésére, és további 1 milliárd eurós önrész biztosítását is tartalmazta. A program közel 500 kilométer felújítását, valamint a központi forgalomirányítás bővítését célozta. 2025 júliusában a Magyar Államvasutak (MÁV) vezérigazgatója arról beszélt, hogy a vállalat 800 milliárd forintos EIB-hitelkeretről tárgyal, amelyből 15 jelentős pályafelújítás indulhatna, és 600 kilométernyi szakasz újulna meg.

Lázár János eközben politikai összefüggésbe helyezte az ügyet: több nyilatkozatában is azt mondta, hogy a Tisza Párt és vezetője, Magyar Péter Brüsszelben akadályozta a hitel jóváhagyását.