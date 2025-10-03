Zsolti bácsi kilétéről érdeklődött a Keleti pályaudvarnál a Momentum Mozgalom

Zsolti bácsi kilétét firtató kérdést vetített péntek este a Keleti pályaudvar főbejáratára a Momentum Mozgalom.
A párt frakcióvezetője, Bedő Dávid Facebook-posztjában azt írta, múlt héten az Alapjogokért Központ és a Megafon szintén az épület homlokzatát használták üzeneteikhez, ám valódi társadalmi problémákat nem jelenítettek meg.A menekültválság tíz évvel ezelőtti képeit vetítették ki a Keleti pályaudvar főépületéreA MÁV és a BRFK szerint is teljesen rendben van, hogy az Orbán-kormány propagandáját a Keleti pályaudvaron kivetítették a falra
Bejegyzésében azt sorolta: a rendszert semmibe vezető nyomozások, évekig húzódó eljárások, elhallgatott ügyek és elfeledett áldozatok jellemzik, miközben kegyelmet kapott egy pedofilsegítő. Hozzátette, hogy a hatóságok nem a tetteseket keresik, hanem azt vegzálják, aki nyilvánosságra hozza az igazságot, így Juhász Pétert éri támadás, miközben a bántalmazók szabadon maradnak.
Posztját azzal zárta, hogy Orbán Viktor kormányának legnagyobb bűnének a kegyelmi ügyet és a széthullott gyermekvédelmi rendszert tartja. „És amíg a hatalom hárít, uszít és lop, addig a legfontosabb kérdés megválaszolatlan marad: ki az a Zsolti bácsi?” – fogalmazott.
Az elmúlt napokban a Demokratikus Koalíció (DK) is több közterületi akcióban tette fel a kérdést: a párt molinót helyezett ki a Gellért-hegyen és a Margit hídon, amelyeken szintén ez az üzenet szerepelt.