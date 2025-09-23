A menekültválság tíz évvel ezelőtti képeit vetítették ki a Keleti pályaudvar főépületére

Budapest;Keleti pályaudvar;menekültválság;fényfestés;Szánthó Miklós;

2025-09-23 07:24:00 CEST

Azt nem tudni, hogy pontosan kik, milyen célból és pénzből. A főváros közölte, a Főpolgármesteri Hivatalhoz az érintett területre és időpontra nem érkezett közterület-használati engedély iránti kérelem.

Hétfőn este hangszórókból szólt és fényfestésen keresztül látszott a kormánypropaganda a Keleti pályaudvar főépületére vetítve. A pályaudvar bejárata mellé egy mecset tornyait vetítik állóképként, míg a két oldalsó épületszárnyon egy menekülteket, EP-ülést, 2015-ös menekültválságot mutató kampányvideót ismételtek – írja a Telex.

Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a Facebook-oldalán megosztott egy videót a fényfestésről, és úgy fogalmazott: „most még harangszó – de csak egy rossz választás, és brüsszeli hangokra ébredhetünk…”

A portál egyik olvasója már vasárnap este felhívta a figyelmet arra, hogy egy kisteherautóról a menekültválság tíz évvel ezelőtti képeit vetítették ki a Keleti pályaudvarra. Azt nem lehet tudni, hogy pontosan kik, milyen célból és pénzből teszik ezt, így a Telex kérdéseket küldött a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak (BRFK), a Fővárosi Önkormányzatnak és az Alapjogokért Központnak. A főváros azt válaszolta, hogy „a Főpolgármesteri Hivatalhoz közterület-használati engedély iránti kérelem az érintett területre és időpontra nem érkezett, ilyen engedélyt a Hivatal nem adott ki”.