Jogi úton vesz elégtételt Dobrev Klára kijelentései miatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium

2025-10-03 22:19:00 CEST

A vita középpontjában egy pedofíliával gyanúsított pap áll.

Határozottan visszautasítjuk azokat az állításokat, amelyek szerint bármilyen módon pedofíliával gyanúsított személy támogatást kapott volna. Ilyen nem történt – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium egy, a Magyar Távirati Irodának (MTI) megküldött péntek esti közleményében.

A tárca annak kapcsán nyilvánult meg, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Dobrev Klára egy pénteki nyilatkozatában lapunk egyik korábbi cikkére hivatkozva elevenítette fel, hogy bő egy éve pedofíliával bukhatott meg a Fidesz-közeli kecskeméti plébános, Hatházi Róbert, akinek kilencéves áldozata is lehetett. A pedofíliával gyanúsított plébánost nemcsak kitüntette a kecskeméti fideszes polgármester, hanem a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól 75 millió forint közpénzt is kapott „szexuáledukációs felvilágosító képzésre”. Az ellenzéki párt éppen ezért választ vár, hogy kiknek adtak még hasonló támogatást.

A minisztérium szerint mindenkinek felelnie kell az általa kimondott szavakért, így Dobrev Klárának is vállalnia kell a felelősséget. Hangsúlyozzák, minden hazugsággal szemben fellépnek, és ez ebben az esetben is így fog történni: „elnök asszony rágalmaiért jogi úton veszünk elégtételt.”