Jogi úton vesz elégtételt Dobrev Klára kijelentései miatt a Kulturális és Innovációs Minisztérium

Határozottan visszautasítjuk azokat az állításokat, amelyek szerint bármilyen módon pedofíliával gyanúsított személy támogatást kapott volna. Ilyen nem történt – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium egy, a Magyar Távirati Irodának (MTI) megküldött péntek esti közleményében.
A tárca annak kapcsán nyilvánult meg, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Dobrev Klára egy pénteki nyilatkozatában lapunk egyik korábbi cikkére hivatkozva elevenítette fel, hogy bő egy éve pedofíliával bukhatott meg a Fidesz-közeli kecskeméti plébános, Hatházi Róbert, akinek kilencéves áldozata is lehetett. A pedofíliával gyanúsított plébánost nemcsak kitüntette a kecskeméti fideszes polgármester, hanem a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól 75 millió forint közpénzt is kapott „szexuáledukációs felvilágosító képzésre”. Az ellenzéki párt éppen ezért választ vár, hogy kiknek adtak még hasonló támogatást.A Fidesz kitüntette, Ferenc pápa budapesti szentmiséjének a szervezésében is részt vehetett a pedofília miatt nemrég felfüggesztett kecskeméti plébános
A minisztérium szerint mindenkinek felelnie kell az általa kimondott szavakért, így Dobrev Klárának is vállalnia kell a felelősséget. Hangsúlyozzák, minden hazugsággal szemben fellépnek, és ez ebben az esetben is így fog történni: „elnök asszony rágalmaiért jogi úton veszünk elégtételt.”Egy éve nem tudni, hol tart a Fidesz által kitüntetett, majd pedofília miatt felfüggesztett volt kecskeméti plébános büntetőügye