Ennyien vonulnak a tömegben. Pécsi tudósítónk, Ungár Tamás megszámolta. Becsszó. Úgy tudni, a részvevők egészen Tettyéig sétálnának.Az ellentüntetők kérték, de a rendőrök nem oszlattak, elindult az V. Pécs Pride
2025-10-04 14:52:00 CEST
Szombat délután egy órakor kezdtek gyülekezni a felvonulás résztvevői a város központjában, a Kossuth téren.