Terézváros;szülők;éjszakai műszak;óvodák;kikapcsolódás;Soproni Tamás;

2025-10-04 20:17:00 CEST

Éjszakai óvodát indított a terézvárosi önkormányzat

A cél, hogy havonta egyszer a kisgyermekes szülők is kikapcsolódhassanak, nem mellesleg a kicsik is kalandként foghatják fel ezt a napot.