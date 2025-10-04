Éjszakai óvodát indított a terézvárosi önkormányzat

„Éjszakai ovit indítottunk Terézvárosban: a kerület óvodái havonta egyszer éjszakára is fogadják a gyerekeket” – adott hírt az önkormányzati kezdeményezésről Soproni Tamás. A városrész polgármestere szerint a lépés egyrészt tehermentesíti a szülőket – Ad egy estét, amikor kettesben lehetnek, elmehetnek színházba, vacsorázni anélkül, hogy a gyerekfelügyelet gondot vagy kiadást jelentene. Másrészt a gyerekeknek is különleges élményt nyújt, és megtapasztalhatják, milyen érzés éjszaka az óvodában lenni, megszokott környezetben, de mégis az otthonon kívül, másokkal tölteni az éjszakát – indokolta a döntést a Soproni Tamás.
A politikus hangsúlyozta, Szolnokról hozta az ötletet, amit óvodapedagógusaik nyitottan fogadtak. Az első ilyen éjszaka tapasztalatai szerint a szülők is örülnek a kezdeményezésnek, volt olyan intézmény, ahol 16 ovis töltötte az éjszakát, és mindannyian boldogan, élményekkel tértek haza másnap.
A gyerekeket havonta egyszer este hatra vihetik a szülők éjszakai oviba, és másnap reggel fél kilencig tart az óvodai felügyelet. Az óvodák az első ilyen éjszakára különleges programokkal készültek: a legnagyobb élményt sokak számára a kincskeresés jelentette, amikor a gyerekek elemlámpával járták be az óvoda folyosóit és termeit, amíg meg nem találták a sötétben világító, foszforeszkáló jutalmat.