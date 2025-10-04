A Tescóban nincs több éjszakázás

Megszünteti a Tesco az éjszakai műszakot magyarországi leányvállalatánál - adta hírül a kormányközeli Magyar Idő című újság. A döntésben szerepet játszhatott a vasárnapi zárva tartással bekövetkezett bevételkiesés, illetve az éjszakai műszak költségeinek terhe. A törvény értelmében a kiskereskedelmi láncok két évi veszteséges gazdasági év után gyakorlatilag kénytelenek bezárni. A 30 százalékos éjszakai pótlék megszüntetésével a cég évi 100-150 millió forintos megtakarítást szeretne elérni.