2025-10-04 20:41:00 CEST

A Pécs Pride PET-palackos támadója a Kontroll operatőrére is rátámadt

A férfinak, akit végül a rendőrök kapcsoltak le, nem csak a menet tagjaival, egy zebrajelmezes felvonulóval, de az eseményről tudósító újságírókkal is gondja akadt.