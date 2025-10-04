Pécs;kontroll;rendőrök;támadó;operatőr;Pécs Pride;

Tette után menekülőre fogta a támadó, de nem jutott messzire

A Pécs Pride PET-palackos támadója a Kontroll operatőrére is rátámadt

A férfinak, akit végül a rendőrök kapcsoltak le, nem csak a menet tagjaival, egy zebrajelmezes felvonulóval, de az eseményről tudósító újságírókkal is gondja akadt. 

A Pécs Pride felvonulásról szóló élő közvetítésünk közben egy ordító férfi rontott az operatőrünkre, megpróbálta kicsavarni a kamerát a kezéből és a földhöz vágni azt. A dulakodás után a férfi elsietett a helyszínről – stábunk jelezte a közelben tartózkodó rendőrségnek a történteket – számolt be az estről a Kontroll. Mint kiderült, a stábbal szemben ugyanaz a támadó lépett fel ily módon, akinek esetéről mi is beszámoltunk.

– Feltehetően egy provokátor lehetett, egy szemtanú szerint az történt, hogy a férfi egy üres műanyag flakonnal, PET-palackkal kezdett ütögetni mindenkit a tömegben, aztán megtámadta az egyik zebrajelmezbe bújt résztvevőt. Nagy riadalom nem támadt, de feltűnést azért keltett az eset – írtuk.

A Kontroll ugyancsak szemtanúkra hivatkozva jelezte, hogy a férfi egy üres kétliteres palackkal rohant végig a felvonulókat ütlegelve, közben az kiabálta, hogy „Takarodjatok haza!”, mígnem végül civil ruhás rendőrök kapcsolták le.

