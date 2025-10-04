Tavasszal vetünk, ősszel aratunk?

Az évszakok váltakozása ritmust, rendet tartott és tart ma is a természeti népeknél. A „civilizált ember” már jó ideje nem képes kikeveredni a saját maga által kreált káoszból. Csodálkozunk, hogy a világ a feje tetejére állt, hogy képtelen vagyunk kontrollálni az életünk történéseit. Azt mondjuk, bonyolultabbá vált körülöttünk minden. Pedig nem. Mi tettük azzá.