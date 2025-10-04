A férfinak, akit végül a rendőrök kapcsoltak le, nem csak a menet tagjaival, egy zebrajelmezes felvonulóval, de az eseményről tudósító újságírókkal is gondja akadt.
Az évszakok váltakozása ritmust, rendet tartott és tart ma is a természeti népeknél. A „civilizált ember” már jó ideje nem képes kikeveredni a saját maga által kreált káoszból. Csodálkozunk, hogy a világ a feje tetejére állt, hogy képtelen vagyunk kontrollálni az életünk történéseit. Azt mondjuk, bonyolultabbá vált körülöttünk minden. Pedig nem. Mi tettük azzá.
Abban semmi újdonság sincs, hogy az orosz média folyamatos álhírekkel bombázza a lakosságot. Most már azonban az internetet is szűrni kezdték.
A csökkenő reklámbevételek és a piac átalakulása miatt nehéz helyzetben vannak a médiacégek. Közben a kormány teljes kontroll alá vonta az ágazatot.
Az MSZP szerint a Fidesz azzal készül totális ideológiai kontrollra a kultúra területén, hogy a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) bekebelezte a Nemzeti Kulturális Alapot.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a társadalmi felelősségvállalásra hivatkozva, számolatlanul szórja a milliárdokat. Irodaházakat, kastélyt vásárolnak, az unortodox gazdasági eszmék terjesztésére szolgáló intézményeket finanszírozására szolgáló alapítványokat hoz létre. "Házon belül" csak a jegybank felügyelő bizottsága (fb) parancsolhatna megálljt ennek a törvénysértő folyamatnak, ám a tavaly megválasztott Országgyűlés mind a mai napig nem jelölte ki az új fb-t, így a Szabadság téren továbbra is szabad a vásár.