Hadházy Ákos: Zalaegerszegi fideszes vezető és sok közbeszerzést elnyerő vállalkozó is érintett lehet egy helyi drogügyben

Fidesz;Zalaegerszeg;drogügy;Hadházy Ákos;

2025-10-05 12:20:00 CEST

Van némi titkolózás az ügyben.

Sem a rendőrség, sem az ügyészség nem tagadja azt az elég meredek állítást, hogy egy zalaegerszegi vezető fideszes politikus, illetve egy helyben ismert, sok közbeszerzést elnyerő vállalkozó is érintett lehet egy kábítószer-razziát követően indult büntetőügyben - írta Hadházy Ákos a Facebookon, mellékelve Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész válaszát.

A parlamenti képviselő több, egymástól független, bár nem közvetlen információra hivatkozva írt arról, hogy helyben ismert vállalkozókat és egy helyi vezető politikust is előállított a rendőrség, miután rajtaütöttek egy bulin, ahol nagy mennyiségű kábítószert találtak. A politikust állítólag felsőbb közbenjárásra elengedték, de Hadházy úgy tudja, hogy még mindig van, aki előzetesben ül.

Mint írta, először a rendőrséget kérdezte az ügyben, de ők állítása szerint félrebeszéltek. A csatolt válaszüzenetben ugyanis az ORFK azt közölte, hogy ők nem rendelkeznek nyilvántartással, vagy kimutatással arról, hogy az ügyben érintett volt-e ismert helyi vállalkozó, illetve politikus. Hadházy Ákos ezt követően írt a legfőbb ügyésznek. Ő politikusi érintettségről szimplán nem írt, bár nem is cáfolta. Azt viszont megerősítette, hogy van egy olyan, helyi vállalkozókat érintő ügy, ahol három gyanúsítottat letartóztattak.

„Ha így van, az egyrészt derék, hiszen a rendőrség teszi a dolgát. Viszont, ha igaz, hogy a politikust „kiemelték” az ügyből, az elég szomorú, de egyáltalán nem szokatlan eljárás lenne. Hiszen ha kiderülne a fideszes érintettség, az nem illene bele abba a putyini stratégiába, hogy a kábítószer ellenes küzdelmet ellenzékkel való leszámolásra használják fel. Abba a trendbe viszont nagyon is beleillene, hogy az ügyészség fideszes politikusokat ment ki kínos ügyekből” - értékelt Hadházy Ákos.