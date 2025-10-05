Semjén Zsolt belátta, hogy hibázott, felhívta telefonon a gyermekotthonok iránti érdektelenségét bíráló fideszes politikust

gyermekvédelem;Semjén Zsolt;Újbuda;

2025-10-05 11:27:00 CEST

A miniszterelnök-helyettes a közeljövőben szeretne megfelelően foglalkozni a gyermekvédelem területével.

A Facebookon számolt be Junghausz Rajmund újbudai fideszes önkormányzati képviselő arról, hogy megcsörrent a telefonja, miközben lapunk újságírójával beszélt. Semjén Zsolt hívta.

A kormánypárti politikus szerint turbulens lett körülötte a világ, amióta szerdán a Facebookon közzétette a gyermekvédelem hiányosságairól szóló bejegyzését. Mint írja, posztját csak a saját oldalán több mint egymillióan olvasták, s rengeteg sajtómegkeresést kapott, ezek alkalmával pedig kifejtette, hogy szakmai útra szeretné terelni a témát, nyilatkozni pedig csak azt követően szeretne, hogy sikerült a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárral átbeszélni a terület kihívásait és a lehetséges beavatkozási irányokat. Állítása szerint azonban olyan feltételekhez akarták kötni a találkozót, ami minden normalitást nélkülöz. Az egyik ilyen az volt, hogy ne beszéljen a sajtóval, a másik pedig az, hogy a posztját beszélje át az újbudai Fidesz-frakció.

„Némi rálátásom van egy frakció munkájára hiszen 19 éve vagyok önkormányzati képviselő, de

ilyen kényszeres kezdeményezéssel még nem találkoztam.

Persze az is lehet, hogy csalnak a megérzéseim és csak azért kezdeményezte a találkozót helyi KDNP elnöke, hogy felajánlja támogatását és segítségét a gyermekvédelemben. Soha nem értettem, hogy a politikának az alsóbb szintjein miért gondolják, hogy összekötött cipőfűzővel eredményesek lehetnek. Miért keverik össze a lojalitást a pusztító szervilizmussal?” - fogalmazott Junghausz Rajmund.

Mint írta, emberek százaitól kapott hideget-meleget azzal, hogy áruló vagy hős, de természetesen egyiknek sem tartja magát. „Bár nem követtem eddig sem a haszontalan utasításokat, soha nem árultam el a közösségemet, ahogyan a választóimat sem. A posztom lényege csak annyi volt, hogy tenni szeretnék a srácokért. Fontos nekem, hogy ne abban a kilátástalanságban kelljen élniük, amiben én is felnőttem. Megkerestek egykori növendékek, és volt olyan intézetvezető is, aki köszönetet mondott, amiért sértő őszinteséggel leírtam a vitatott sorokat” - írta.

Ezt követően számolt be a fideszes politikus arról, hogy miközben pénteken kollégánkkal beszélt, felhívta egy ismeretlen szám és meglepetésére Semjén Zsolt volt az. „Elmondta, hogy érzékenyen érintették a soraim, és belátta, hogy valóban nem foglalkozott megfelelően idáig ezzel a területtel. Elmondta azt is, hogy a közeljövőben szeretné ezt a hiányosságot pótolni és törekedni fog rá, hogy a lehetőségeihez képest a lehető legjobban megismerkedjen a hazai gyermekvédelem helyzetével és az ott élő gyerekek körülményeivel” - olvasható a beszámolóban.

Junghausz Rajmund azt írta, nagyon örül Semjén Zsolt hívásának, mert szerinte ezzel utat nyithat, hogy a gyermekvédelmi szakterületre pozitív értelemben vetődjön nagyobb figyelem.

A beszélgetést azzal zárták, hogy a miniszterelnök-helyettes nyitott arra, hogy személyesen is megismerje ezt a világot és közösen látogatást tegyenek az Őrmezei Gyermekotthonban. Erre a közeljövőben sort is kerítenek

- közölte a politikus, hozzátéve, ezzel persze még nyilván nem oldódott meg semmi, de valami elkezdődött. A meglepettségén túl összességében megnyugtatónak ítélte meg Semjén hívását.

„Az önkormányzati képviselői munkám és a személyes elköteleződésem szempontjából is ez egy óriási dolog. Amennyiben csak az Őrmezei Gyermekotthon lakói számára tudnék valami jó irányú változást elérni már az is szuper. Viszont, ha néhány gondolatommal tágabb területen is tudok segíteni a problémák megértésében, akkor tényleg elvégeztem a magamra szabott feladatot. Meggyőződésem, hogy csak a lehetetlent érdemes megcélozni, ha a gyermekvédelemről gondolkodunk. Ahogyan az is, hogy nem szabad itt lapot osztani a hivatásos jajveszékelőknek, mert minden politikai haszonszerzés érdekében kreált hangzavar a gyerekeknek árt” - fogalmazott, hozzátéve, minden további lépésről beszámol majd.

Ismeretes, a fideszes politikus előzőleg kemény hangvételű írásban ment neki Semjén Zsoltnak, amiért a miniszterelnök-helyettes az őt ért peodfilvádak kapcsán az ATV-nek adott interjújában egyetlen gondolatot sem szánt a gyermekotthonban élők általánosságban nehéz helyzetére. Junghausz Rajmundot személyes érintettsége miatt is érzékenyen érinti a téma, ugyanis hat évet töltött gyermekotthonban, eközben pedig rengeteg erőszakkal találkozott.