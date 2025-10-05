Donald Trump portréjával díszített egydollárosok kerülhetnek forgalomba az Egyesült Államokban

Az amerikai függetlenség napjának 250. évfordulójára egydolláros emlékérmét ad ki jövőre az Egyesült Államok kincstára, az érmén pedig Donald Trump lesz látható - erősítette meg Brandon Beach kincstárnok a korábban is keringő pletykákat az X-en.
A kincstárnok leszögezte, nem álhír, hogy az Egyesült Államok 250. születésnapját a Donald Trump félprofilját mutató érmével ünneplik meg. Megosztotta az erről szóló grafikai terveket is, e szerint az érme egyik oldalán Donald Trump oldalnézeti portréja lesz, a másik oldalán pedig ökölbe szorított kézzel áll, háttérben az amerikai zászlóval, körülötte pedig a „Fight, fight, fight” felirat szerepel. Ezt feltehetőleg az amerikai elnök ellen még 2024. július 13-án elkövetett merénylet ihlette, amikor is a sikertelen gyilkossági kísérlet után Trump ökölbe szorított kézzel buzdította harcra híveit.
A terv keltett némi felzúdulást, a többi között azért, mert - mint arra az USA Today felhívja a figyelmet - az Egyesült Államok nem akar monarchiának tűnni, 1866 óta törvény tiltja, hogy élő személy szerepeljen a pénzérméken.
A terv szépséghibája, hogy - miként azt Brandon Beach is jelezte - az amerikai kormányzat költségvetési leállás miatt nem fizet, így további információkat az utánra ígértek, ha a költségvetési leállásnak vége. Mindenesetre az USA Today-nek írt közleményében az amerikai pénzügyminisztérium nem mulasztotta el építeni a személyi kultuszt: „Annak ellenére, hogy a radikális baloldal kényszerítette kormányunk leállítását, a tények egyértelműek: Donald J. Trump elnök történelmi vezetésével nemzetünk erősebben, virágzóbban és jobb állapotban fordul rá fennállásának 250. évfordulójára, mint valaha” - közölték.
No fake news here. These first drafts honoring America’s 250th Birthday and @POTUS are real.— U.S. Treasurer Brandon Beach (@TreasurerBeach) October 3, 2025
Looking forward to sharing more soon, once the obstructionist shutdown of the United States government is over. https://t.co/c6HChM6ijG