Donald Trump portréjával díszített egydollárosok kerülhetnek forgalomba az Egyesült Államokban

Egyesült Államok;emlékérme;Donald Trump;merénylet Donald Trump ellen;

2025-10-05 14:58:00 CEST

A részletek egyelőre homályosak a költségvetési leállás miatt.

Az amerikai függetlenség napjának 250. évfordulójára egydolláros emlékérmét ad ki jövőre az Egyesült Államok kincstára, az érmén pedig Donald Trump lesz látható - erősítette meg Brandon Beach kincstárnok a korábban is keringő pletykákat az X-en.

A kincstárnok leszögezte, nem álhír, hogy az Egyesült Államok 250. születésnapját a Donald Trump félprofilját mutató érmével ünneplik meg. Megosztotta az erről szóló grafikai terveket is, e szerint az érme egyik oldalán Donald Trump oldalnézeti portréja lesz, a másik oldalán pedig ökölbe szorított kézzel áll, háttérben az amerikai zászlóval, körülötte pedig a „Fight, fight, fight” felirat szerepel. Ezt feltehetőleg az amerikai elnök ellen még 2024. július 13-án elkövetett merénylet ihlette, amikor is a sikertelen gyilkossági kísérlet után Trump ökölbe szorított kézzel buzdította harcra híveit.

A terv keltett némi felzúdulást, a többi között azért, mert - mint arra az USA Today felhívja a figyelmet - az Egyesült Államok nem akar monarchiának tűnni, 1866 óta törvény tiltja, hogy élő személy szerepeljen a pénzérméken.

A terv szépséghibája, hogy - miként azt Brandon Beach is jelezte - az amerikai kormányzat költségvetési leállás miatt nem fizet, így további információkat az utánra ígértek, ha a költségvetési leállásnak vége. Mindenesetre az USA Today-nek írt közleményében az amerikai pénzügyminisztérium nem mulasztotta el építeni a személyi kultuszt: „Annak ellenére, hogy a radikális baloldal kényszerítette kormányunk leállítását, a tények egyértelműek: Donald J. Trump elnök történelmi vezetésével nemzetünk erősebben, virágzóbban és jobb állapotban fordul rá fennállásának 250. évfordulójára, mint valaha” - közölték.