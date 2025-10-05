Újra készenlétbe helyezte a morális pánikgombot a Fidesz

A magyar kormány a „háború és béke” kettősségében láttatja a Donald Trump elleni merényletet is – nyilatkozta lapunknak Mikecz Dániel politológus. Sik Endre szociológus szerint a helyzet alkalmas arra, hogy a Fidesz ismét félelmet keltő országos kampányt indítson.