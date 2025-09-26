Emelkedő bérek és nyugdíjak, progresszív szja, erős szakszervezetek és sztrájkjog, ingyenes első diploma – Programjának újabb pontjait ismertette a Demokratikus Koalíció

program;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;választás 2026;

2025-09-26 20:43:00 CEST

Újjá kell építeni az államot.

A DK 124 részesre tervezett országos programbemutatójának mai, újpesti állomásán Dobrev Kára pártelnök a gyermekvédelemmel kezdte, mert, mint mondta a gyermekvédelem összeomlása a legegyértelműbb bizonyítéka annak, hogy az Orbán-rendszer megbukott. Kiemelte: a gyerekek biztonságát garantálni az állam feladata, a család nélkül felnövő gyerekekét pedig különösen – ehelyett az orbáni állam kiszolgáltatott helyzetbe taszítja őket

Az ellenzéki politikus szerint a gyermekvédelemben a legalsó szinttől kezdve átfogó reformra van szükség. E reform egyik lépése, hogy a gyermekvédelemnek és a védőnői hálózatnak vissza kell kerülnie az önkormányzatokhoz. Mint minden más területen, itt is több forrás kell annak érdekében, hogy megfelelő képesítéssel rendelkező, elhivatott szakembereket tudjanak alkalmazni, és meg is tudják becsülni őket. Növelni kell a gyermekjogi képviselők számát, be kell vezetni a feljelentési kötelezettséget, és erősíteni kell a rendőrség, az ügyészség, valamint az áldozatvédelem munkáját.

A DK elnöke nemcsak gyermekvédelemről mutatta be a baloldal terveit: beszélt a tisztességes nyugdíjrendszerről, igazságosabb adózásról, családtámogatási és oktatási rendszerről; a devizahitelesek kárpótlása kapcsán pedig a bankok helyett az emberek oldalára álló politikáról.

Az új Alkotmányban – mert az Alaptörvényt a kormányváltás első napján hatályon kívül kell helyezni, hangsúlyozta a politikus – rögzíteni kell, hogy a nyugdíjhoz való jog alapjog. A nyugdíjak végzetesen elszakadtak a bérektől: míg 2010 előtt az átlagnyugdíj az átlagbér 75 százaléka volt, most csak 50 százalék. Ezért van szükség a vegyes indexálásra, ami nemcsak az inflációt, hanem a bérnövekedést is figyelembe veszi. Azonnali nyugdíjkorrekcióra is szükség van: a legalacsonyabb nyugdíj sem lehet kevesebb a minimálbér felénél.

Az ellenzéki politikus a családtámogatással kapcsolatban azt emelte ki, hogy minden család egyformán értékes: a határon túl élő magyar családok mellett a magyarországi magyar gyerekekeket is ugyanúgy kell támogatni. A családi pótlékot, az utóbbi évek száguldó inflációját is figyelembe véve két és félszeresére, egyedülálló szülők esetében három és félszeresére emelik. Hatályon kívül helyezzük a gyermekvédelminek hazudott homofób törvényeket: örökbefogadásnál csak a gyermek érdeke számít.

Miközben a mai világban a használható tudás a boldogulás egyik alapja, a felsőfokú képesítéssel rendelkezők számát tekintve Magyarország a régió sereghajtója. A baloldali párt az első diplomát ingyenessé tenné, és bővítené a kollégiumi férőhelyek számát, hogy ez se legyen akadály a szegényebb családok gyermekeinek a diplomaszerzés útjában. A álya- és életkezdés megkönnyítése érdekében pedig évente legalább tízezer bérlakást építene illetve újítana fel.

Ehhez kapcsolódóan beszélt a pártelnök arról, hogy a dolgozói szegénység a kormány bűne. Az orbáni gazdaságpolitika költségként tekint a munkabérre, amit csökkenteni kell. A baloldali álláspont az, hogy mindenkinek meg kell tudni élnie a béréből. Az Orbán rendszer bukása után be kell vezetni az európai minimálbért, továbbá a kormány a közszféra béreinek emelésével, és béremelést garantáló vállalkozások támogatásával is ösztönözheti a béremelkedést. Hatályon kívül kell helyezni a rabszolgatörvény néven ismert jogszabályt, meg kell erősíteni a szakszervezeteket, és vissza kell állítani a sztrájkjogot – mondta Dobrev Klára.

A bankokkal, biztosítókkal szemben is meg kell erősíteni az állampolgárok jogvédelmét; a devizahitelekről pedig – az Európai Ügyészség döntésének megfelelő – devizahitel-kárpótlási törvényt kell alkotni.

Az adórendszer igazságosabbá tétele érdekében a Demokratikus Koalíció progresszív személyi jövedelemadót vezetne be: a minimálbért adómentessé tenné, 2,5 millió forint feletti jövedelem esetén pedig 30 százalék lenne az adókulcs. Ez a tisztességesen szerzett jövedelmekre vonatkozó terv; amit tisztességtelenül szereztek, azt nem adóztatni, hanem elkobozni kell – jelentette ki Dobrev Klára.

A pártelnök szerint a Demokratikus Koalíció ma az egyetlen politikai közösség, amely átfogó, szakpolitikákra lebontott, részletes, és számításokkal alátámasztott programot kínál az Orbán-rendszer utáni Magyarország számára – mondta Dobrev Klára, aki beszédében azt is hangsúlyozta, hogy ezzel a programmal fogják elvinni a szavazófülkékbe azokat, akiknek fontos, hogy a baloldali értékek is képviseletet kapjanak; és akiknek fontos, hogy olyan új választási rendszer jöjjön létre, amely a különböző értékrendet képviselő választóknak arányos képviseletet biztosít a magyar parlamentben.