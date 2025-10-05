„Az Orbán-kormány számára azok jelentik a problémát, akik kimondják, hogy baj van” – Percről percre a Kossuth téri tüntetésről

Budapest;Kossuth tér;tüntetés;megfélemlítés; NER;Polgári Ellenállás;

2025-10-05 17:45:00 CEST

Minden egy helyen.

Vasárnap újra az Országház elé hívta a szimpatizánsait a Puzsér Róbert, tiltakozásul az ellen, hogy a Budapesti Javítóintézet körüli botrányban Orbán-kormány vizsgálatok indítása helyett fenyegetőzni kezdett. Az ügyben szárnyra kelő szóbeszéd miatt elsőként az Együtt volt elnöke, Juhász Pétert került célkeresztbe, akinél csütörtökön házkutatást tartottak, pénteken pedig ki is hallgatták. Puzsér Róbert azt ígérte neki, a tüntetők a testükkel fogják védeni.

Puzsér Róbert és az általa vezetett Polgári ellenállás június 10-én már tartott egy nagyszabású tüntetést, tiltakozásul az akkor már ejtett ellehetetlenítési törvény ellen. Ma a tüntetés kvázi sztárfellépője az a Látó János lesz, aki először „zsoltibácsizni” kezdett.

A címben szereplő kijelentést a 21 közül az egyik felszólaló, Radics Péter tette a tüntetésre felhívó Facebook-posztjában. Szerinte az Orbán-kormány számára nem a pedofil bűnözők jelentik a problémát, hanem azok, akik kimondják, hogy baj van.