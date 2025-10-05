A Kossuth téri tüntetésen felszólalt Látó János is, aki először beszélt Zsolti bácsiról, szerinte a kormány csak látszatintézkedéseket tesz a gyermekvédelem terén

tüntetés;

2025-10-05 20:09:00 CEST

Látó János prédikátor lépett a színpadra, az az ember, aki Juhász Péter hanganyagán volt hallható, aki elsőként említette "Zsolti bácsit", s akinek szavai nyomán az Orbán-kormány megtorlásba kezdett. "40 éve szolgálom Jézus Krisztust" - jelentette ki, hozzátéve, sokakat vezetett el a Megváltóhoz, sokan közülük romák, "kemény fiúk". Elmondása szerint az Orbán-kormány a megfélemlítésre épít.

A kormány gyalázatosan keveset fordít a gyermekvédelemre, forráshiány, kiszolgáltatottság jellemző. Mint mondta, elsírta magát, amikor árvák mondták neki, hogy nem ismerik apjukat, anyjukat. Így leélni egy életet, tragédia - állapította meg Látó János. A kormány citromot ad, és azt mondják rá, hogy az narancs - utal A tanú című film ikonikus jelenetére, majd támogatásáról biztosítja Iványi Gábort, akinek kisegyházát a kormány öles léptekkel kivérezteti.

Jakab apostol szavait idézve azt mondta, a hit cselekedet nélkül halott. A kormány irgalmatlan és könyörtelen, a gyermekvédelem terén csak látszatintézkedéseket tesz - állapította meg ezt követően.

Vetni és aratni csak békességben lehet, közös hazánkban ennek kellene megvalósulnia. Ha a mindenható, örökkévaló Isten velünk van, ki lehet ellenünk? - zárta szavait.