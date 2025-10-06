A TV2 szenved a Fidesz homofőb törvénye miatt, felnyomták az NMHH-nál a Hunyadit, a Mokkát és egy dinókról szóló mesét is

TV2;bejelentés;NMHH;homofóbia;gyermekvédelmi törvény;közérdekű adatigénylés;

A homoszexualitás megjelenítésére vonatkozó passzusok miatt.

43 bejelentés érkezett 2024 novemberétől 2025. szeptember 19-ig (azaz nagyjából tíz hónap alatt) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH), a médiatörvény 9. § (6) bekezdése miatt, amely a többi közt „homoszexualitás népszerűsítésére” vonatkozó tilalmat is tartalmazza – tudta meg lapunk az NMHH-tól kikért adatokból.

A Fidesz 2021-ben nyújtotta be a „gyermekvédelmi” salátatörvényként ismert jogszabálycsomagot, amelyet egyes részei miatt homofób törvénynek is neveznek. Ebben szerepel például a könyvek fóliázásának előírása is. A módosítás a médiatörvényt is érintette, bekerült egy olyan kitétel, amely szerint azokat a műsorokat, amelyek alkalmasak a kiskorúak testi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének káros befolyásolására – különösen ha központi elemük az erőszak, a születési nemtől eltérő önazonosság, a nemváltoztatás, a homoszexualitás ábrázolása vagy a szexualitás direkt, öncélú megjelenítése – az V. kategóriába kell sorolni, azaz 18 éven aluliak számára nem ajánlottként kell jelölni. (Egyébként a „gyermekvédelmi” törvény hatályba lépését követően, 2024 novemberéig 322 bejelentés érkezett, így a mostaniakkal együtt összesen 365. Tehát ennyi esetben hivatkoztak a médiatörvény idevágó passzusára a bejelentők)

Az NMHH alá tartozó Médiatanács ugyanebben az évben részletes útmutatót adott ki a szabály értelmezéséhez, különösen azzal kapcsolatban, mikor kell egy műsort 18-as karikával ellátni. Az iránymutatás szerint a nemi identitás eltérő megjelenítése, a nemváltoztatás, illetve a homoszexualitás ábrázolása önmagában nem tiltott. A lényeg az, hogy mennyire hangsúlyosan van jelen a tartalomban, vagyis a műsor erről szól-e. A dokumentum a „népszerűsítés” fogalmát is tisztázza: akkor beszélhetünk erről, ha a homoszexualitást vagy a nemváltoztatást a hagyományos heteroszexuális életformánál vonzóbb, követendő mintaként mutatják be. A Médiatanács a beérkező bejelentések vizsgálatakor részben ezeket a szempontokat vette figyelembe.

Az NMHH lapunknak példákat is küldött arra vonatkozóan, mely műsorokat kifogásolták a nézők az említett törvény alapján. (Igaz, válaszukból nem derül ki, hogy konkrétan melyik rész miatt történt bejelentés). E szerint a TV2-n futó Dancing with the Stars ügyében érkezett bejelentés, és ezzel összefüggően egyébként a csatornán futó reggeli műsorukat, a Mokkát is felnyomták a felügyeleti szervnél. Az NMHH oldalán lévő tájékoztatás szerint ugyanis a Mokkában kifogásolt részben a két művezető a Dancing with the Stars ötödik évadának győztes párosával beszélgetett, vagyis WhisperTonnal és Tóth Katicával.

A bejelentők ingerküszöbét az érhette el, hogy WhisperTon influenszerként nyíltan beszél homoszexualitásáról.

Az NMHH egyébként nem indított eljárást egyik esetben sem.

Több bejelentés is érkezett a szintén TV2-n futó Hunyadi miatt. A 16 milliárd forintos közvetlen állami támogatásból készült sorozatról már a bemutatóján kiderült, hogy leszbikus jelenet is van benne, és többen kifogásolták azt is, hogy meglehetősen erőszakos, tele van szexszel. Ezeken felül így járt még az egyik ismert óvszermárka gyártó reklámja, a Dínó tanya nevű, egyébként 6-os kategóriával (a TV2Kids-en korhatár nélkül megtekinthető volt) című mese valamely része, a Shrek, és a Netflixen futó Búvárklub nevű sorozat is.

Az NMHH válasza szerint egyébként „a médiatanács egyik esetben sem állapította meg magyar joghatóság alatt álló médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (6) bekezdésében foglaltak megsértését.” (A Hunyadit egyébként a törvény egy másik szakasza miatt megbüntették – a szerk). Hozzátették továbbá, hogy két esetben külföldi joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatók megsérthették a médiatörvény idevágó pontját, ezért a médiatanács felkérte azokat a szükséges intézkedések megtételére. Mint írták, a külföldi médiahatóságok azonban még nem válaszoltak a megkeresésekre. Itt lényegében arról van szó, hogy a bejelentések egy része külföldi joghatóság alatt álló médiaszolgáltatások miatt érkezik, de ezekkel szemben a Médiatanács nem járhat el. Például a Netflixen futó Búvárklub a holland joghatóság alá tartozik, és az eddigi tapasztalatok alapján nem igen szokta 18-as karikával ellátni a műsorait a magyar médiatörvény 2021-es módosítása miatt.