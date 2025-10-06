Három kutató kapta a 2025-ös élettani-orvosi Nobel-díjat a periferális immuntolerancia területén végzett felfedezésekért

immunrendszer;orvosi Nobel-díj;2025;

2025-10-06 11:43:00 CEST

Azt vizsgálták, milyen folyamatok tartják vissza az immunrendszert attól, hogy egy-egy esetben szervekre támadjon és ártson az emberi szervezetnek.

Három kutató, Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi kapta a 2025-ös élettani-orvosi Nobel-díjat a periferális immuntolerancia területén végzett munkájáért – jelentette be hétfői stockholmi sajtótájékoztatóján Thomas Perlmann, a Karolinska Intézet Nobel-bizottságának a főtitkára.

Az immuntolerancia a szervezet immunválaszának elmaradása a saját antigénjeivel szemben. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Shimon Sakaguchi azt vizsgálta, milyen folyamatok tartják vissza az immunrendszert attól, hogy egy-egy esetben szervekre támadjon és ártson az emberi szervezetnek.

Mint ismert z élettani-orvosi Nobel-díjnak eddig négy magyar vagy magyar származású kitüntetettje volt. Bárány Róbert, aki az első világháború után Svédországban élt, 1914-ben kapta meg a vesztibuláris apparátus (egyensúlyszerv) fiziológiájával és kórtanával kapcsolatos munkáiért. 1937-ben Szent-Györgyi Albert kapta a kitüntetést a biológiai égésfolyamatok terén tett felfedezéséért, különösen ami a C-vitamin és a fumársav-katalízis felfedezését illeti, és ő az egyetlen magyar kutató, aki idehaza folytatott kutatásaiért kapta meg a díjat. Az Egyesült Államokban letelepedett Békésy György a fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért 1961-ben kapott orvosi Nobel-díjat, aztán 2023-ban Karikó Kataliné és kutatótársáé, Drew Weissmané lett az elismerés azokért a felfedezéseikért, amelyek lehetővé tették a COVID-19 elleni hatékony mRNS-vakcinák kifejlesztését.