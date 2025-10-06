Kocsis Máté: Ezek a szélsőségesen liberális gazemberek a legaljasabb rágalmakkal készültek felgyújtani az országot

tüntetés;Kocsis Máté;

2025-10-06 15:20:00 CEST

Szerinte a Fidesznek nem lesz könnyű a hátralévő hat hónap, mert „ezek” mindent egy lapra tettek fel.

A vasárnapi esti tüntetés résztvevői lényegében bevallották, hogy hazudtak, és hamis pletykákkal fel akarták forgatni az országot - jelentette ki egy hétfői Facebook-bejegyzésében a Fidesz-frakcióvezetője.

Kocsis Máté úgy foglalta össze a hallottakat, hogy Juhász Péter elmondta, hogy mit mondott Látó János, de Látó János ilyet nem mondott és nem látott. És nem is lelkész, csak simán egy nőgyűlölő kuruzsló, amúgy meg már nem is akarnak senkiről semmi rosszat mondani, de nem hallgatnak tovább. Világos, ugye?

Ezt követően ébresztőt fújt a jobboldaliaknak, jelezve, hogy ezt a támadást, amennyire lehetett, visszaverték, de tanulni kell belőle. Ezek a szélsőségesen liberális gazemberek a legaljasabb rágalmakkal készültek felgyújtani az országot. Hónapokig építgettek az internet legalján egy álhírt, ami később egészen a parlament falai közé jutott - magyarázta. Hangsúlyozta, meg kell érteni az úgynevezett „hálózat” működését a „Válaszonline cikkétől, Jámbor Andráson, Káncz Csabán, Vályi Istvánon át, a drogos Juhász Péteren és a futóbolond Látó Jánoson keresztül egészen a Dobrev-RTL csapatig bezárólag.” Mindezt azért, mert „ezek” már meggyaláztak egy embert a legmocskosabb bűncselekmény hamis vádjával,

„bármikor bárkire sor kerülhet, szólok előre. A propagandasajtójuk pedig lelkesen végigkíséri, uszítja az embereket. Ez a tervük most léket kapott, visszavonultak, mert nagy erővel léptünk fel, és nem hátráltunk se gyűlöletre, se gúnyra, se fenyegetésre, se személyeskedésre. Azt akarták, hogy kussoljunk, féljünk és tűrjük”.

A frakcióvezető szerint a történtek tanulsága, hogy „ha engedjük, hogy képtelen vádakkal elbizonytalanítsanak minket, alulmaradunk. Ha az ő játékszabályaik között játszunk, alulmaradunk.”

Nyomatékosította, hogy a következő hat hónap sem lesz könnyebb, jelezve: „ezek” mindent egy lapra tettek fel. „Nincs határ, nincs kegyelem, nincs jó ízlés, és nem válogatnak az eszközökben sem. Ez már a tiszás »szeretetország«, gyilkos ösztönökkel, felkorbácsolt indulatokkal. Tekinthetjük szánalmas bohócoknak ugyan, de veszélyesek, ezért ne becsüljük alá az aljasságukat és hatalomvágyukat. Október 23-án mutassuk meg nekik az utcán, mit jelent a magyar jobboldal ereje, mit jelent, ha összefogunk a külföldről fizetett álhírgyártókkal szemben, és mit jelent, hogy nem engedjük kiszolgáltatni a hazánkat! Készüljünk” - zárta posztját Kocsis Máté.