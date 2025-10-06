Rálőttek egy fiatal nőre, miközben hazafelé biciklizett Debrecenben

Debrecen;garázdaság;lövöldözés;airsoft;

2025-10-06 14:43:00 CEST

Az ügyben garázdaság bűntette miatt nyomoz a rendőrség.

Rálőttek egy húszas éveiben járó nőre Debrecenben szombat este, számolt be a TV2 Tények. A nő munkából biciklizett hazafelé, amikor a támadók egy mozgó autóból rálőttek – feltételezhetően egy műanyag gömblövedéket kilövő airsoft pisztollyal –, majd lassítás nélkül elmenekültek.

„Követtek az autóval, egy csattanó hangot hallottam, és az oldalamat találták el a járműből. Borzasztóan fájt, és egy tízforintos nagyságú lila foltot hagyott maga után a lövedék. Senki nem volt a környéken, ezért úgy gondolom, hogy kifejezetten rám céloztak vele”

– idézte fel a történteket az áldozat. Az eset után rémülten hívta a rendőröket, de egyelőre nem találják az elkövetőket.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság a 24.hu érdeklődésére azt közölte, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság fegyveres garázdaság bűntette miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. A rendőrség begyűjtötte a kamerafelvételeket, és tanúk meghallgatásával vizsgálja az incidens részleteit.