Csoda vissza

2025-10-07 06:00:00 CEST

Ne vessük el azért teljesen, hogy Mészáros Lőrinc a világ tengereinek őrá nehezedő magányában megalapította a Felcsúti Feltámadás Tisza-szigetet. Megszállta a bölcsességéről és önzetlenségéről híres Reb Steiner Saje néhai bodrogkeresztúri csodarabbi szelleme, megbánta minden dicstelen és méltatlan előmenetelét, hogy aztán az 1749 milliárdos vagyona mégsem a pofátlan vagyonosodást és oligarchikus összefonódást, hanem a kiművelt és boldog emberfőket népszerűsítse. Akik aztán megtanulják a leckét: a tehetség az élősködésből, a rátermettség a szolgalélekből, a szorgalom a zakkant felcsúti szomszéd rögeszméiből nem kér.

De miből is vezettük le ennek a csodával határos fejleménynek a lehetőségét? Várkonyi Andrea díszpolgárságából. Mészáros Lőrinc felesége az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnökeként kapta meg a kitüntetést (közölte a Mészáros Csoport). Várkonyi leleménye volt a High Tech Suli program, amely a helyi Eötvös iskola tanulóit és tanárait támogatta. A siker sem maradt el: a Bodrogkeresztúri Ninjagók a First Lego League döntőjében szereztek összesített első helyezést a világ 415 legjobb csapata között egy hongkongi robotikai megméretésen. Nagy boldogság ez, hiszen a bodrogkeresztúri csodatévő bebizonyította, a tehetség kibontakozással hálálja meg a törődést. És szomorúság is egyben, mert a környező falvakban talán már csak szakadék kunyhó jut a gyerekeknek, és éhezés, elhanyagolás, bántalmazás. És az állam az, aki éhezteti, elhanyagolja és bántalmazza őket, mert oligarchák urizálását és propagandisták dörgölőzését fizeti a gyerekek boldogulása helyett.

A legendárium szerint az éhező falu néhai csodarabbijának háza előtt egyszer elakadt egy szekér, és csak sok zsák burgonya lepakolásával tudott tovább haladni. Szép metaforája ez a javak áramlásának 2026-ra nézvést.