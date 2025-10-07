A csőd szélén táncoló Budapest a piacinál jóval kedvezőbb áron irodát venne az V. kerületi önkormányzattól, de nem biztos, hogy meg is kapja

ingatlanok;

2025-10-07 09:40:00 CEST

Vinné a főváros a „baráti árú” ingatlant.

Meglepő indítvány került az állami Otthon Start Lakáshitelprogramhoz kapcsolódó, a fővárosi önkormányzat urbanisztikai szempontrendszerének érvényesítését szolgáló közgyűlési előterjesztés módosítói közé a szeptember végi közgyűlésen. A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett – és a közgyűlés által elfogadott – javaslat szerint a fővárosi önkormányzat, élve elővásárlási jogával, vásárol egy 121 négyzetméteres ingatlant az V. kerület Királyi Pál utca 8. szám alatti épületben 74,6 millió forintért, azaz 616 530 forintos négyzetméter áron. A budapesti ingatlanpiaci trendek ismeretében ez a piaci ár fele-harmada.

„Kétség sem férhet hozzá, hogy jó üzletet kötnénk függetlenül attól, hogy miként hasznosítjuk majd”

– válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója, aki szerint ez semmilyen hatással nincs a főváros likviditási helyzetére, hiszen nagyságrendekkel elmarad a büdzséből hiányzó összegtől. Ugyanakkor ezzel a jelképes vásárlással szeretnék újfent felhívni a figyelmet az V. kerületi önkormányzat vitatható ingatlanértékesítési gyakorlatára, amelynek során erősen nyomott áron adogatják el a közvagyont. A Királyi Pál utcaival együtt meghirdetett ingatlanok mindegyikét ilyen jó áron kínálták eladásra – tette hozzá a főigazgató –, de a fővárosnak mindössze ennyi pénze volt a költségvetés ingatlanvásárlási célsorán. Kérdés, hogy valóban megvehetik-e.

Belváros-Lipótváros önkormányzata összesen 19 ingatlant – iroda, raktár, üzlethelyiség – hirdetett meg idén augusztusban. Az ingatlanok kikiáltási ára együttesen 3,957 milliárd forint volt. Ahogy arra a K-monitor felhívta a figyelmet, az érdeklődőknek a pályázaton való részvételhez meg kellett vásárolni egy befektetői tájékoztatót 300 ezer forintért. A meghirdetett ingatlanok közül a legolcsóbb egy Tüköry utcai 78 négyzetméteres földszinti iroda volt 46,8 millióért, míg a legtöbbet egy Október 6. utcában lévő, négy irodából álló ingatlancsomagért kérték, 1,27 milliárd forintot.

A belvárosi képviselő-testület szeptemberi ülésén döntött a pályázatokról. A 19 ingatlanból a Bajcsy-Zsilinszky úti két üzlethelyiség és az Október 6. utcai irodák nem találtak gazdára, ezeket a pályázatokat eredménytelennek nyilvánították. A többi viszont elkelt. A vevők kikiáltási áron vagy legfeljebb néhány millióval drágábban vették meg a jó árú ingatlanokat. A József Attila utcában lévő két irodára egy izraeli befektető idén júliusban alapított cége csapott le, a Stollár utcait egy rétesező vette meg, a Báthory utcait egy tavaly nulla forintos árbevételt elkönyvelő cég, míg a Dorottya utcai iroda és raktár vevőjének az Opten céginformációs adatbázisa szerint alapítása óta nem volt egy fillér bevétele sem. A Régi Posta utcai ingatlan egy projektcég birtokába kerülhet.

A Bécsi utcai két ingatlanért 575 milliót ígért egy szintén idén alapított szegedi befektető cég. Két kisebb értékűt pedig magánszemélyek vásároltak meg.

A főváros által kinézett Királyi Pál utcai irodát viszont a kerületi ingatlanpályázatokon többször is eredményesen induló Banco-Invest Kft. szerezte meg – kikiáltási áron. A cég már Rogán Antal kerületi polgármestersége idején is sikeresen vásárolt értékes ingatlanokat az önkormányzati kiárusításokon, de Rogán távozása után is jutott nekik üzlethelyiség jó áron a Haris közben. A Banco-Invest korábbi társtulajdonosa, a Victoria Ingatlanhasznosító Kft. szintén régi-új szereplője a pályázatoknak, most is ott van a sikeresen pályázók között. Ezúttal egy Nádor utcai 248 négyzetméteres üzlethelyiséghez jutott hozzá 218 milliós áron.

A Banco-Invest Kft. tulajdonosa, Banai Balázs körül egy meglehetősen kiterjedt céghálót rajzolt fel korábban a Magyar Narancs, amelyben egy ponton összeértek az érdekeltségei a korrupciós vádak miatt bíróság előtt álló Molnár Zsolt volt MSZP pártigazgató, országgyűlési képviselő feleségének cégével, a Leonasun Kft-vel. A cégnek egy ideig a Banco-Invest volt a tulajdonosa, Banai Balázs pedig a ügyvezetője. Banai egyébként benne volt néhány évig egy másik vállalkozás révén a parkfenntartó cégek jól fizető bizniszében is. Éppen az általa elnyert Királyi Pál utcai irodára sikerült ráböknie a fővárosnak, hogy megvennék.