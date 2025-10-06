Volodimir Zelenszkij leszögezte, Ukrajna az EU tagja lesz, „akár Orbán Viktorral, akár nélküle”

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij hétfőn a MilitaryNewsUA ukrán portálon közzétett videófelvételen.
Az ukrán elnök leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát. „Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan” – jelentette ki Zelenszkij.
„Ma egyetlen ember terjeszt mendemondákat Ukrajnáról, aki azt hiszi, hogy befolyása van” – mondta, leszögezve, hogy Ukrajna EU-taggá válása csak idő kérdése. „A történelem pedig csak arra fog emlékezni, hogy Magyarország, pontosabban annak miniszterelnöke volt az egyetlen, aki lassította Ukrajna EU-csatlakozását” – mondta.
„Tehát vagy megváltoztatjuk az eljárást, vagy követjük azt (...), és ez utóbbi esetben minden országnak nyomást kell gyakorolnia Magyarország miniszterelnökére"
– hangsúlyozta Zelenszkij a videófelvételen, amely a holland miniszterelnökkel hétfőn Kijevben tartott közös sajtótájékoztatójukról készült.
Orbán Viktor a minap a Heteknek adott interjújában ismételte meg újból az álláspontját Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban. „Különböző okokból nem akarunk egy unióba lenni az ukránokkal, se katonaiban, se gazdaságiban. Jogunk van ahhoz, hogy azt mondjuk, ez az unió Ukrajna irányába nem lesz kibővítve" – fogalmazott.