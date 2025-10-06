Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;uniós csatlakozás;EU-tagság;Volodimir Zelenszkij;

2025-10-06 19:09:00 CEST

Volodimir Zelenszkij leszögezte, Ukrajna az EU tagja lesz, „akár Orbán Viktorral, akár nélküle”

Az ukrán államfő szerint Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja Ukrajna EU-csatlakozását. Hozzátette: biztos benne, hogy a magyarok többsége egyébként támogatná uniós tagságukat.