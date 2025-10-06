Kreml: Alaptalanok az európai vezetők vádjai, miszerint Oroszország áll a dróntevékenységek mögött

Európai Unió;Oroszország;Kreml;drónok;

2025-10-06 19:26:00 CEST

„Nincs semmi ok Oroszországot vádolni ezzel kapcsolatban” – mondta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

Indokolatlanok és alaptalanok az európai vezetők azon nyilatkozatai, amelyek az uniós országok felett észlelt azonosítatlan dróntevékenységet Oroszországgal hozzák összefüggésbe – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

„Európában sok politikus hajlamos ma mindenért Oroszországot hibáztatni. Mindig alaptalanul és indokolatlanul teszik ezt. Így viszonyulunk ezekhez a vádakhoz”

– fogalmazott Peszkov. A Kreml szóvivője azt tanácsolta az általa bírált európai politikusoknak, hogy „szélesítsék látókörüket”, ahelyett, hogy minden azonosítatlan drónindítást Oroszországgal hoznának összefüggésbe. „A történet ezekkel a drónokkal legalábbis furcsa. De nincs semmi ok Oroszországot vádolni ezzel kapcsolatban” – mondta.

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke pedig emlékeztetett: azt a lehetőséget, miszerint közvetlen Oroszországból indított dróntámadásokról lenne szó, Vlagyimir Putyin csütörtökön Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kizárta. Az orosz elnök azt hangoztatta, hogy Moszkvának nincs köze ezekhez az incidensekhez, és hangot adott azon feltételezésének, miszerint európai politikusok ezekkel a megrendezett incidensekkel akarják elterelni a lakosság figyelmét országuk fontosabb belső problémáiról.

Alig néhány órával azután, hogy drónokat észleltek múlt csütörtökön a müncheni repülőtér felett, azonosítatlan repülő tárgyak tűntek fel Belgiumban, egy katonai bázis közelében, nem messze a német határtól. A belgiumi eset csak egy újabb fejezet azon azonosítatlan drónok általi légtérsértések sorában, amelyek hetek óta folynak Európában és egyre komolyabb feszültségeket okoznak az EU és Oroszország, valamint a NATO és Oroszország között. Korábban a dán és norvég repülőtereken is kellett ideiglenesen leállítani a forgalmat drónészlelések miatt.

A Népszava is részletesen beszámolt róla, hogy az elmúlt időszakban orosz drónok több alkalommal is behatoltak EU- és NATO-tagállamok légterébe. A sorozatos légtérsértések után az Európai Bizottság vezetésével az EU keleti tagállamai egy közös úgynevezett drónfal terveinek kidolgozásába kezdtek, amely védelmet nyújtana Oroszország agresszív magatartása ellen.