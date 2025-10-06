Orbán Viktor üzent Volodimir Zelenszkijnek: Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az EU-ba, és ez most sem fog megtörténni

„Kiderült, hogy Zelenszkij elnök szeretné eldönteni, mi a legjobb a magyaroknak. Újra a jól ismert taktikáját alkalmazza: erkölcsi zsarolással próbál rávenni egy országot, hogy támogassa háborús erőfeszítéseit” – kezdi hétfő esti Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.
A kormányfő Volodimir Zelenszkij hétfői nyilatkozatára reagált, melyben az ukrán elnök leszögezte: Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle. Hozzátette, az uniós csatlakozás az ukrán nép választása, és biztos benne, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát. „Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan” – közölte Zelenszkij.Volodimir Zelenszkij leszögezte, Ukrajna az EU tagja lesz, „akár Orbán Viktorral, akár nélküle”
„Minden tisztelettel, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna uniós csatlakozását. Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni”
– üzente Orbán.
A miniszterelnök jelezte, „az EU-szerződés világosan fogalmaz: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag”. Szerinte a magyar emberek már döntöttek, túlnyomó többségük nemet mondott Ukrajna uniós tagságára a Voks2025-ön. „Ha ezen Zelenszkij elnök változtatni szeretne, a Magyarország ellen indított médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja annak, hogy barátokat szerezzen” – zárta posztját Orbán.
Még március elején jelentették be, hogy kikérik a magyarok véleményét Ukrajna uniós tagságáról. A kormánypropaganda céljainak megerősítésére indított úgynevezett véleménynyilvánító szavazáson Orbánék szerint több mint kétmillióan szavaztak – 95 százalék voksolt az ukrán csatlakozás ellen –, azonban Magyar Péter korábban azt állította: a Voks2025 teljes kudarc volt, és legfeljebb 600 ezren vehettek részt rajta.Kamuvoks 2025 – Hiába a véleménynyilvánító szavazás, a magyarok többsége támogatná Ukrajna belépését az EU-ba a háború utánMagyar Péter szerint kétmillió helyett legfeljebb 600 ezren szavazhattak a Voks2025-ön
Az aHang civil szervezet július végi, a Miniszterelnöki Kabinetirodának benyújtott adatigényléséből az is kiderült, hogy nem tudták ellenőrizni a kettős kitöltést, egyszerűen bíztak az emberekben. A Voks2025 egyébként mindent egybevetve 14,7 milliárd forintba került, amivel magasan az elmúlt 15 év legdrágább nemzeti konzultációja volt.Minden idők legdrágább nemzeti konzultációja volt az ukránellenes Voks2025