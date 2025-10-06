Orbán Viktor üzent Volodimir Zelenszkijnek: Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az EU-ba, és ez most sem fog megtörténni

Európai Unió;Ukrajna;Orbán Viktor;uniós csatlakozás;uniós tagság;Volodimir Zelenszkij;Voks2025;

2025-10-06 20:00:00 CEST

A kormányfő válaszolt az ukrán elnöknek, aki hétfőn arról beszélt: Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktorral, akár nélküle.

„Kiderült, hogy Zelenszkij elnök szeretné eldönteni, mi a legjobb a magyaroknak. Újra a jól ismert taktikáját alkalmazza: erkölcsi zsarolással próbál rávenni egy országot, hogy támogassa háborús erőfeszítéseit” – kezdi hétfő esti Facebook-bejegyzését Orbán Viktor.

A kormányfő Volodimir Zelenszkij hétfői nyilatkozatára reagált, melyben az ukrán elnök leszögezte: Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle. Hozzátette, az uniós csatlakozás az ukrán nép választása, és biztos benne, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát. „Magyarország miniszterelnöke az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan” – közölte Zelenszkij.

„Minden tisztelettel, Magyarországnak nem erkölcsi kötelessége támogatni Ukrajna uniós csatlakozását. Még egyetlen ország sem zsarolta be magát az Európai Unióba – és ez most sem fog megtörténni”

– üzente Orbán.

A miniszterelnök jelezte, „az EU-szerződés világosan fogalmaz: a tagságról a tagállamok döntenek, egyhangúlag”. Szerinte a magyar emberek már döntöttek, túlnyomó többségük nemet mondott Ukrajna uniós tagságára a Voks2025-ön. „Ha ezen Zelenszkij elnök változtatni szeretne, a Magyarország ellen indított médiakampány valószínűleg nem a legjobb módja annak, hogy barátokat szerezzen” – zárta posztját Orbán.

Még március elején jelentették be, hogy kikérik a magyarok véleményét Ukrajna uniós tagságáról. A kormánypropaganda céljainak megerősítésére indított úgynevezett véleménynyilvánító szavazáson Orbánék szerint több mint kétmillióan szavaztak – 95 százalék voksolt az ukrán csatlakozás ellen –, azonban Magyar Péter korábban azt állította: a Voks2025 teljes kudarc volt, és legfeljebb 600 ezren vehettek részt rajta.

Az aHang civil szervezet július végi, a Miniszterelnöki Kabinetirodának benyújtott adatigényléséből az is kiderült, hogy nem tudták ellenőrizni a kettős kitöltést, egyszerűen bíztak az emberekben. A Voks2025 egyébként mindent egybevetve 14,7 milliárd forintba került, amivel magasan az elmúlt 15 év legdrágább nemzeti konzultációja volt.