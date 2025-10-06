Orbán Viktor „luxusnyaralója” is szóba került az Európai Bizottság elleni bizalmatlansági indítványok vitáján

Európai Bizottság;Orbán Viktor;bizalmatlansági indítvány;Ursula von der Leyen;Manfred Weber;Patrióták Európáért;

2025-10-06 21:38:00 CEST

A benyújtók a Fideszt is soraiban tudó szélsőjobboldali Patrióták Európáért és a szélsőbaloldali GUE/NGL EP-frakciói voltak. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az EU ellenfelei nemcsak kihasználják, hanem aktívan szítják is a megosztottságot. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke pedig arról beszélt: a bizottság elleni újabb bizalmatlansági indítvány „komolytalanná vált”, és puszta propagandaeszközként szolgál.

Az Európai Bizottság kész mindenben együttműködni az Európai Parlamenttel, hogy közösen meg tudják oldani a jelenlegi súlyos gondokat – jelentette ki Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke hétfőn Strasbourgban, az EP plenáris ülésén.

Az uniós törvényhozó testület hétfőn tartotta a vitát a Von der Leyen vezette bizottság elleni bizalmatlansági indítványokról. A két indítványt a következő EP-frakciók nyújtották be külön: a részben Orbán Viktor által életre hívott, a Fideszt is soraiban tudó szélsőjobboldali Patrióták Európáért (PfE), illetve a szélsőbaloldali GUE/NGL.

Von der Leyen felszólalásában hangsúlyozta: a világ ma a legveszélyesebb és leginstabilabb állapotában van évtizedek óta, Európa pedig készenléti állapotban van felelőtlen légtérsértések, gazdasági zsarolási kísérletek, az Ukrajna elleni agresszió és közvetlen biztonsági fenyegetések közepette. „Ez a kaotikus és fenyegető környezet volt az oka annak, hogy az Unió helyzetéről szóló beszédemet azzal kezdtem: Európa harcban áll. Ezért akkor is, és most is egységre szólítok fel. Készen állok együttműködni mindannyiukkal az egység megőrzéséért: igaz ez az Európai Parlamenten belül és a tagállamok, illetve az intézmények között” – mondta.

Az Európai Bizottság elnöke szerint nem kell minden részletben egyetérteni, hiszen „a vita a demokrácia lényege”, viszont most minden eddiginél fontosabb, hogy a lényegre összpontosítsanak: Európa biztonságának megerősítésére, demokráciájának védelmére, iparának támogatására és szociális modelljének megőrzésére.

Von der Leyen szerint az Európai Unió ellenfelei nemcsak kihasználják, hanem aktívan szítják is a megosztottságot. „Ez a legrégebbi trükk: megosztani, dezinformációt terjeszteni, bűnbakot keresni, a népeket egymás ellen fordítani. Nem eshetünk ebbe a csapdába!”

– szögezte le.

„A legerősebb üzenet, amelyet küldhetünk, az az egységé” – hangsúlyozta. Mint mondta, legyen szó védelmi felkészültségről, demokráciavédelemről, a versenyképesség erősítéséről vagy munkahelyteremtésről, ezekre a célokra kell összpontosítani, és ezért fog dolgozni a bizottság, mert ez közös felelősség ebben a veszélyes történelmi pillanatban.

Gál Kinga, a Patrióták alelnöke felszólalásában azzal érvelt: Ursula von der Leyen a mielőbbi béke helyett még több fegyvert és szankciót sürget, miközben politikája meggyengítette Európa versenyképességét és biztonságát. A képviselő szerint a bizottság „egy rossz migrációs paktumot” terjesztett elő a határok védelme helyett, a zöld megállapodással és a magára nézve hátrányos kereskedelmi egyezményekkel pedig magára hagyta a családokat, a gazdákat és a vállalkozásokat. Úgy fogalmazott: Ukrajna felgyorsított csatlakoztatása veszélyezteti az unió biztonságát és gazdaságát.

Bírálta azt is, hogy a bizottság „ideológiai alapon” értelmezi a demokrácia és a jogállamiság elveit, miközben működéséből hiányzik az átláthatóság és az elszámoltathatóság. „A jogállamiságot politikai fegyverként használják, visszatartanak uniós forrásokat, és kettős mércét alkalmaznak demokratikusan megválasztott kormányokkal szemben. (…) Ez az Európai Bizottság már maga lett a probléma. Az európai polgárok bizalma folyamatosan csökken” – fogalmazott.

Jordan Bardella, a Patrióták frakciójának elnöke, az egyik indítvány benyújtója szerint a bizottság 86 százalékos költségvetési emelést javasol, miközben a közös agrárpolitikát „megsarcolja”, 24 százalékkal csökkentve a gazdák forrásait. Úgy vélte, a túlzott szabályozás „negatív növekedésre” kényszeríti a vállalkozásokat, a francia agrárexport mérlege hiányba fordul, az európai autóipart pedig „évekre tönkretették”. A képviselő közölte: a bizottság elleni bizalmatlansági indítvány, szerinte „nem Európa lerombolása, hanem éppen a megmentését szorgalmazza, és Emmanuel Macron francia elnök, valamint Von der Leyen Európája” ellen irányul.

Manon Aubry, a szélsőbaloldali GUE/NGL frakció társelnöke azt mondta, a gázai vérengzés dacára a bizottság elnöke nem hajlandó megszakítani a kereskedelmi kapcsolatokat Izraellel, vagy fegyverembargót bevezetni ellene. Hozzátette: a bizottság a demokrácia ellen cselekszik, a Mercosur-megállapodással tönkreteszi a mezőgazdaságot, és a nagyvállalatok érdekeit szolgálja. Aubry bírálta, hogy „harckocsikra van pénz, de kórházakra nincs”, és azt állította, hogy az európaiak 60 százaléka már Von der Leyen távozását kívánja, ezt azonban nem indokolta meg.

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke szerint a bizottság elleni újabb bizalmatlansági indítvány „komolytalanná vált”, és puszta propagandaeszközként szolgál. Kijelentette: az EPP elutasítja az indítványt, mert most stabilitásra és munkára van szükség. Weber bírálta, hogy a „szélsőjobb és a szélsőbal” ismét közösen támadja az uniós intézményeket. A néppárti frakcióvezető külön kitért a kritikus hangokra, köztük a magyar miniszterelnökre.

„Hol volt Orbán Viktor, Alice Weidel, Marine Le Pen vagy Matteo Salvini, amikor Ursula von der Leyen az európai munkásokért, gazdákért és vállalkozásokért harcolt? Ők hallgattak. Orbán Viktor a luxusnyaralójával foglalkozott, Le Pen a bírósági ügyeivel, Salvini pedig gumimatracon úszkált”

– jelentette ki Manfred Weber.

Hozzátette: a nemzetállami megoldások nem erősebbek az uniónál, a közös piac és az integráció biztosítja Európa sikerét. „A szélsőségek a rombolást szeretik – mi, néppártiak az építést és az együttműködést. Mi vagyunk az európai integráció pártja, és folytatjuk a munkát ezzel az erős bizottsággal” – zárta felszólalását.