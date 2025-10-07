Donald Trump egy régi törvény hatályba léptetésével bevetné a hadsereget a tüntetők ellen

Egyesült Államok;tüntetések;hadsereg;Donald Trump;

Nem tetszenek az amerikai elnöknek a heves tüntetések Chicagóban és Portlandben.

Donald Trump készen áll a belső zendülésre vonatkozó törvényt is hatályba léptetni, amennyiben úgy gondolja, hogy egyes nagyvárosok biztonsági helyzete ezt indokolja - erről beszélt az amerikai elnök az MTI szerint.

Chicagóban és Portlandben heves tüntetések zajlottak, erről jutott eszébe az amerikai elnöknek az, hogy nem véletlenül van jogszabály az országon belüli felkelések leverésére. „Ha életbe kell léptetnem, akkor megteszem. Amennyiben embereket ölnek meg, és bíróságok akadályoznak bennünket, vagy kormányzók, illetve polgármesterek” - jelentette ki, hozzátéve, hogy a zavargásoknak súlyos következményei lesznek, és a célja, hogy biztosítsa az amerikai városok biztonságát.

Egy 1807-es törvényről van szó, az Insurrection Actről, amely felkelés esetén léptethető életbe, s amely felhatalmazza az elnököt arra, hogy a hadsereget vesse be zendülés elfojtására, amennyiben az adott állam erre képtelen, vagy megtagadja a szövetségi törvények végrehajtását. Csakhogy Illinois állam és Chicago demokrata vezetése nem igényli ezt a fellépést, szerintük nem a tüntetések, hanem a Trump-adminisztráció hatóságainak fellépése okoz „háborús állapotokat”. Bírósághoz is fordultak annak érdekében, hogy megakadályozzák a szövetségi kormány döntését, mely 300 nemzeti gárdistát küldene Chicagóba, hivatalosan rendfenntartási célból, illetve a szövetségi bevándorlási hatóság tagjainak és létesítményeinek védelmére. A bírósági kereset szövege szerint a „törekvések Trump rég meghirdetett Chicago és Illinois elleni háborújában törvénytelenek és veszélyesek”.