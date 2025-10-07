Letiltotta a Meta Karácsony Gergely villamosbeszerzésről szóló posztját

Elkezdődött. A Facebook letiltotta, és „politikai tartalomnak” minősítette azt a hirdetést, amelyben az új CAF-villamosokról számoltunk be - írta Karácsony Gergely a Facebookon.
A főpolgármester úgy fogalmazott, őszintén megérti, ha sokan örülnek annak, hogy a Facebook és a Google mostantól nem engedélyez politikai hirdetéseket és kívánja, hogy legyen igaza azoknak, akik ettől azt várják, hogy eltűnik a Fidesz-propaganda. Ugyanakkor utalt rá, hogy a kormánypárt kamu „civil” fedőszervezeteken keresztül hirdet tovább ugyanúgy, eközben pedig a Városháza hivatalos csatornáin és a főpolgármester oldalán ők már nem mutathatják meg, mi történik a városban.
Karácsony Gergely azt írta, ők nem kiskapukat keresnek, hanem alkalmazkodnak a megváltozott körülményekhez, ezért elindított egy Messenger-csatornát, ahol az érdeklődőket értesíti majd a város ügyeiről. Azt ígérte, nem lesz rajta propaganda, sem spam, csak Budapest ügyeivel fog foglalkozni azon a felületen.